Rafila: „În spitale nu există risc de penurie de medicamente” / Ministrul a cerut aprobare de la Comisia Europeană ca exportul unor medicamente să fie interzis pentru o perioadă (VIDEO)

Alexandru Rafila (PSD), ministrul Sănătății, a declarat sâmbătă, pentru B1 TV, că vrea să interzică exportul anumitor medicamente, pentru o perioadă limitată. Pentru acest lucru, însă, e nevoie de aprobarea Comisiei Europene, iar o solicitare în acest sens a fost deja trimisă. Rafila a mai spus că nu există risc de în spitale.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV.

Rafila, despre interzicerea exportului unor medicamente

„E o interdicție pentru câteva substanțe. E un mecanism perfect legal. Noi am elaborat, la finele anului trecut, un proeict de Ordin de ministru, am notificat Comisia Europeană pe data de 3, am contactat și misiunea României la Bruxelles, care a fost extrem de deschisă să ne ajute, iar săpătămâna viitoare Comsia să poată să examineze solicitarea României și să o aprobe. E o perioadă de pentru câteva substanțe care sunt deficitare. Nu e o chestiune neobișnuită, dar trebuie pusă în aplicare.

Sunt câteva antibiotice, câteva oncologice. Nu sunt foarte multe. Am încercat să punem pe listă strict medicamentele la care avem evidență că lipsesc sau că s-ar putea să meargă la export. Politica de preț e un element care poate încuraja exportul.

Noi am făcut o cerere temperată, nu am exagerat. Nu cred că vor fi probleme în aprobarea acestei solicitări”, a declarat ministrul Sănătății.

Rafila spune că spitalele nu se vor confrunta cu o lipsă a medicamentelor

„În spitale nu există un risc de penurie, dar spitalele trebuie să aibă o politică de aprovizionare. Un spital nu trebuie să ajungă în situația în care să nu mai aibă un produs și să-l caute pe piață. Se mai întâmplă, dar asta ține strict de managementul spitalului.

Am auzit o discutie că un spital nu avea teste pentru gripă. E clar că managementul acelui spital… Și nu sunt spitale neapărat de la Ministerul Sănătății, marea majoritate sunt la autoritățile locale, dar nu contează asta. Managerul trebuie să se aprovizioneze la timp”, a mai declarat Alexandru Rafila.