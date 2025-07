Răspunsul oficial al DNA după ce Piedone ar fi divulgat informații confidențiale privind un control ANPC

Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Cristian Popescu , este urmărit penal și este amplasat sub control judiciar pentru 60 de zile, începând de astăzi. Potrivit unui comunicat oficial transmis de către , Piedone este acuzat de folosirea de informații confidențiale, în beneficiul unei firme private.

Potrivit , la data de 7 martie 2025, Piedone ar fi furnizat informații cu privire la un viitor control către un reprezentant al unui hotel din Sinaia. Piedone ar fi transmis inclusiv detalii legate de ce ar fi urmat să verifice.

DNA: Piedone ar fi spus patronului hotelului cum să pregătească spațiile ce urmează să fie controalte

Conform anchetatorilor, Piedone nu doar că ar fi avertizat administratorul hotelului că ar urma un control, în plus, i-a transmis acestuia și ce ar trebui să facă, oferindu-i informații precise despre tot procesul ce urma, și cum ar fi trebuit să organizeze bucătăria și camerele pentru a nu fi sancționat. În urma indicațiilor, personalul hotelului ar fi fost îndrumat să facă ordine, să poarte halate și să fie pregătiți de vizită.

Ulterior, după control, hotelul nu ar fi fost sancționat, ba mai mult, Piedone l-ar fi lăudat pe patron despre modul în care își desfășura activitatea.

Ce restricții i s-au impus lui Piedone în cadrul controlului judiciar

Pe durata măsurii preventive, Piedone are obligația să se prezinte de câte ori este nevoie la sediul autorităților și nu are voie să comunice cu părțile terțe implicate. De asemenea, îi este interzis să părăsească țara fără acordul procurorului și nu are voie să-și exercite funcția de președinte al ANPC-ului.

Procurorii au menționat că în cazul în care acesta nu respectă obligațiile impuse, măsura controlului judiciar va fi înlocuită cu arestul la domiciliu sau arestarea preventivă.

Ce spune DNA despre prezumția de nevinovăție

DNA menționează că punerea în aplicare a controlului judiciar este o sancțiune care nu presupune în mod automat vinovăția persoanei cercetate. În acest moment, Piedone are calitatea de inculpat și beneficiază de toate drepturile conferite de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.