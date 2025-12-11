B1 Inregistrari!
Maioneza fără ulei, varianta mai slab calorică, dar la fel de gustoasă. Ingredientul care schimbă totul

B1.ro
12 dec. 2025, 00:05
Sursa Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. Avantajele maionezei fără ulei
  2. De ce ingrediente ai nevoie pentru maioneza fără ulei
  3. Cum se prepara maioneza fără ulei
  4. Cum poți obține maioneza fără ulei perfectă

Maioneza stă la baza multor mâncăruri preferate de români, printre care și salata de boeuf, nelipsită de pe masa de Crăciun. Iar pentru că nu o putem exclude complet, în ciuda efectelor negative pe care le poate avea asupra organismului, este important să o preparăm cât mai sănătos posibil. Maioneza fără ulei este una dintre variantele mai sănătoase, cu mai puține calorii decât cea clasică, dar la fel de gustoasă și cremoasă.

Avantajele maionezei fără ulei

Maioneza clasică are la bază ulei ulei vegetal și gălbenuș de ou, ceea ce o face bogată în grăsimi și calorii. Versiunea fără ulei nu doar că este mai slab calorică, ci este mai ușor de digerat, fără a compromite gustul sau cremozitatea celei clasice. De asemenea, este perfectă de folosit în toate preparatele la baza cărora se află maioneza.

De altfel, smântâna, alimentul care înlocuiește uleiui, contribuie cu un plus de proteine și calciu.

De ce ingrediente ai nevoie pentru maioneza fără ulei

  • 200 g smântână grasă (20-30%);
  • 1 gălbenuș de ou fiert tare sau crud, după preferințe;
  • 1 linguriță muștar;
  • 1 linguriță zeamă de lămâie sau oțet;
  • Sare și piper după gust;
  • Opțional: usturoi pisat sau ierburi aromatice.

Cum se prepara maioneza fără ulei

Se începe prin amestecarea gălbenușului crud cu muștarul, până la obținerea unei creme omogene. Se adaugă, treptat, smântâna, până când maioneza capătă cremozitate și consistență.

Odată obținută consistența dorită, se adaugă și sarea, piperul și zeama de lămâie sau oțetul. Pentru un plus de aromă, se poate adăuga și usturoi pisat sau verdețuri proaspete.

Maioneza trebuie păstrată la frigider și consumată în decursul a maxim 3-4 zile, potrivit Click.

Cum poți obține maioneza fără ulei perfectă

Secretul pentru o maioneză fără ulei perfectă este o smântână grasă. Acest ingredient ajută unei maioneze cu o textură similară a celei tradiționale.

Lichidul acid trebuie adăugat treptat, pentru a nu separa crema, potrivit Click!.

