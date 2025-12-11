B1 Inregistrari!
O româncă a arătat câți bani cheltuie lunar, în Spania: „O viață decentă, fără lipsuri”. A prezentat în detaliu cheltuielile din noiembrie (VIDEO)

Ana Maria
11 dec. 2025, 23:58
Sursa foto: Flickr.com
Cuprins
  1. Cât plătește pentru chirie în Malaga
  2. Cât cheltuie pe ieșiri, sală și lucruri personale
  3. Cât ajunge totalul lunar

O româncă stabilită de mai mulți ani în Malaga, Spania, a decis să prezinte un bilanț complet al cheltuielilor pe care le are lunar, pentru a le arăta celor din țară cum arată, de fapt, costul vieții în Spania. Femeia a publicat totul într-un videoclip pe TikTok, unde a explicat în detaliu sumele plătite pentru locuință, utilități, mâncare și transport.

„De câți bani ai nevoie lunar ca să trăiești decent în Spania? Asta e o întrebare pe care o primesc foarte des. Și ca să vă faceți o idee, o să vă spun cât am cheltuit noi în luna noiembrie. Suntem trei adulți și locuim lângă Malaga”, a precizat românca.

Cât plătește pentru chirie în Malaga

Femeia stă într-un apartament spațios, cu patru dormitoare și trei băi, pentru care chiria ajunge la o sumă considerabilă: „Cheltuielile fixe sunt cam aceleași în fiecare lună. Chiria este de 950 de euro pentru un apartament cu 4 dormitoare și 3 băi”, a spus ea, pe TiktTok.

La chirie se adaugă utilitățile, iar factura de electricitate pare să fie cea mai mare: „Facturile: Curentul a venit 166 de euro. Apa 32 de euro, internet 40 de euro.”

Una dintre sumele care a atras atenția urmăritorilor a fost cea pentru alimente: „Am mâncat haotic”, a explicat românca, justificând cheltuiala finală de 934 de euro, un buget mult peste media familiilor spaniole.

@bugetista1 Cât costă viața în Spania? Așa arată cheltuielile noastre într-o lună obișnuită, locuind lângă Malaga. #viatainspania #malaga #romaniinspania #expatlife ♬ original sound – Bugetista

Pentru transport, combustibil și parcări, femeia a plătit 240 de euro: „Transport, benzină și parcări, 240 de euro. Asigurarea n-am inclus-o pentru că o plătim odată la 6 luni”, a menționat ea.

Cât cheltuie pe ieșiri, sală și lucruri personale

Cheltuielile extra au ridicat semnificativ totalul final. Românca a dezvăluit cât plătește pentru lucruri personale: „Ieșiri în oraș și mâncare comandată: 420 de euro. Abonamente la sală, două: 80 de euro. Cheltuieli diverse: proteine, haine, lucruri pentru animăluțe și pentru casă – 620 de euro.”

Cât ajunge totalul lunar

După ce a adunat toate sumele, totalul pentru luna noiembrie a fost de 3.520 de euro: „Nu știu dacă e mult sau puțin, pentru noi e o viață decentă, fără lipsuri”, a mărturisit femeia.

