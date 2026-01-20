B1 Inregistrari!
Cristian Țânțăreanu, reacție dură după creșterea taxelor și impozitelor: „Cum să le mai taie din bani bolnavilor de cancer?"

Ana Maria
20 ian. 2026, 14:54
Cuprins
  1. Mai are Cristian Țânțăreanu planuri în imobiliare la 81 de ani?
  2. De ce critică dur decizia privind concediile medicale
  3. Cum a reușit Cristian Țânțăreanu să învingă cancerul

La 81 de ani, Cristian Țânțăreanu spune că urmărește cu tot mai multă nedumerire informațiile despre situația economică din România. Afaceristul din Corbeanca recunoaște că noile taxe pe proprietate, aplicate din 2026, au stârnit multă confuzie, inclusiv în rândul celor cu experiență în domeniul imobiliar.

„Eu sunt mai mult pensionar, acum, nu prea mai am construcții. Stau și mă uit la televizor, nu știu care e, de fapt, realitatea. Nu știu ce sume mi-au venit la impozitul pe proprietăți, aștept, dar, de toate plățile, de toate facturile, se ocupă nevastă-mea. Nu mai vreau dureri de cap, de fapt, eu nu m-am ocupat niciodată de gestionarea banilor în casă”, a spus Țânțăreanu pentru Click!.

În ultimele luni, numeroși proprietari au semnalat creșteri semnificative ale impozitelor, unele chiar duble, odată cu noile formule de calcul anunțate de autorități.

Mai are Cristian Țânțăreanu planuri în imobiliare la 81 de ani?

Deși spune că s-a retras aproape complet din afaceri, Cristian Țânțăreanu nu exclude finalizarea unui ultim proiect. Acesta își dorește să ducă la capăt construcția unui bloc rezidențial amplasat pe malul lacului din Corbeanca, lângă centrul de evenimente pe care îl deține.

„Eu am cam terminat cu construcțiile, se pare că m-am oprit la timp. Nu mai vreau acțiune, gata, am 81 de ani! Vreau însă să termin un bloc rezidențial, cu 72 de apartamente, situat chiar pe malul locului din Corbeanca, lângă centrul nostru de evenimente, așa că locatarii vor avea aproape și piscină și restaurant.

Apartamentele, cu o suprafață de 100 mp, cu vedere la lac, se vor vinde cu aproximativ 200.000 de euro, fiind identice cu cele de pe Litoral. Totalul construcției, inclusiv cu locurile de parcare, și cu tot ce mai trebuie, se ridică la o valoare de 9 milioane de euro.

Dar nu construiesc singur, ci împreună cu alți 10 acționari, toți punem acești bani, costurile se împart”, a mai mărturisit omul de afaceri.

De ce critică dur decizia privind concediile medicale

Cristian Țânțăreanu s-a arătat profund revoltat de hotărârea Guvernului de a elimina plata pentru prima zi de concediu medical, măsură care îi afectează inclusiv pe pacienții oncologici.

M-am uitat la televizor, se tot dezbate și acest subiect. Cum să le mai taie din bani bolnavilor de cancer? Sunt oameni cu probleme, ar trebui iertați, duc și așa o povară mult prea mare”, a mai adăugat Țânțăreanu.

Asociaţia Pacienţilor Cronici din România a cerut public exceptarea bolnavilor cronici și oncologici de la această măsură. Potrivit Antena 3, Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România, a transmis un mesaj dur: „Este o jignire adusă pacienţilor şi chiar a cetăţenilor din România de Guvernul Bolojan

Cum a reușit Cristian Țânțăreanu să învingă cancerul

Afaceristul vorbește din experiență atunci când se referă la drama pacienților oncologici. Diagnosticat cu cancer de colon în urmă cu 15 ani, el a ales să se trateze în Franța, într-un spital public.

„În Franța, m-am operat într-un spital de stat, doctorul și tatăl lui făceau numai operații de colon. Aveau închiriate un cabinet și o sală de operație și numai asta făceau. Am mai trimis acolo încă vreo zece bolnavi, au fost extrem de mulțumiți.

Ducându-se acolo nu au rămas pe viață cu anus contra naturii, acum sunt bine mersi, sunt vecinii mei. Eu m-am operat acum vreo 15 ani. După câțiva ani de monitorizare, mi s-a spus că sunt bine. Acum mai degrabă mor de la vreo dronă sau de la vreo rachetă care traversează România și-mi cade în cap, decât de la boli”, a mai dezvăluit Cristian Țânțăreanu.

