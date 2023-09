Reacția NATO după ce mai multe bucăți de dronă au fost găsite în România: „Monitorizăm îndeaproape situația”

„Solidaritate puternică” din partea NATO pentru România, după ce pe teritoriul țării noastre au fost descoperite bucăți dintr-o dronă rusească, conform comunicatului transmis de purtătorul de cuvânt al alienței Nord-Atlantice, Dylan White.

NATO a reamintit și că de la începutul războiului din Ucraina, alianța și-a sporit semnificația în regiunea Mării Negre.

„Autoritățile române au confirmat că pe pământ românesc, aproape de granița cu Ucraina, au fost găsite resturi, posibil de la o dronă, și investighează incidentul. România a informat aliații NATO despre acest incident în cadrul ședinței de astăzi a Consiliului Nord-Atlantic, iar aliații și-au exprimat o puternică solidaritate cu România. Continuăm să monitorizăm îndeaproape situaţia şi rămânem în contact strâns cu aliatul nostru, România”, a transmis purtătorul de cuvânt al NATO, într-un comunicat.

