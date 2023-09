GeoConfirmed: O dronă rusească Shahed a căzut în România pe un teren agricol (VIDEO)

Analiștii GeoConfirmed OSINT susțin că o dronă rusească Shahed a căzut pe teritoriul României, în ciuda declarațiilor făcute de Klaus Iohannis și de informările transmise de autorități care neagă acest lucru.

Locul prăbușirii dronei rusești Shahed kamikaze din România a fost identificat, potrivit analiștilor GeoConfirmed OSINT.

Ancheta a fost efectuată pe baza relatărilor martorilor oculari, a unui videoclip cu prăbușirea dronei de pe malul românesc al Dunării și a reperelor distinctive.

S-a dovedit că drona rusă a detonat în zona de 45.328864, 28.803601 coordonate pe un teren agricol.

GeoLocation conclusion:

Estimated area of the crash = the Romanian side of the river, area around 45.328864, 28.803601

