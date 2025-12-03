B1 Inregistrari!
Realitatea din spatele unei așa-zise vacanțe de vis: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical". Ce spune o turistă despre Panama

Selen Osmanoglu
03 dec. 2025, 09:46
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Așteptări ridicate, realitate dezamăgitoare
  2. Probleme de infrastructură și siguranță
  3. Refugiu în Costa Rica

Ceea ce trebuia să fie o vacanță de vis în paradisul tropical din Panama s-a transformat într-un coșmar urban pentru Claudia Tavani. Problemele legate de turiști zgomotoși, plaje murdare și infrastructură deficitară au contrazis complet așteptările create de ghidurile de călătorie. Iată ce a povestit femeia despre această vacanță!

Așteptări ridicate, realitate dezamăgitoare

Claudia Tavani a plecat în Bocas del Toro cu mari speranțe, după ce Lonely Planet lăuda regiunea ca fiind „unul dintre ultimele paradiase tropicale din America Centrală”. Realitatea însă a fost cu totul diferită.

„Eram nerăbdătoare să vizitez Bocas del Toro după ce am citit ghidul, dar poate că aceasta a fost problema: așteptările mele erau mult prea mari. Unde ghidul vorbea despre plaje sălbatice și izolate, eu am găsit mormane de gunoi greu de ignorat. În timp ce alții vorbeau despre o bijuterie ascunsă, eu am găsit mulțimi de turiști zgomotoși și lipsiți de respect”, a povestit Claudia pentru Express, citat de Adevărul.

Probleme de infrastructură și siguranță

Una dintre principalele dificultăți întâmpinate a fost lipsa unui serviciu regulat de colectare a deșeurilor.

„Nu există un serviciu regulat de colectare a gunoiului, așa că străzile sunt pline de saci de gunoi. Localnicii sunt disperați; fug după camionul de gunoi pentru că nu știu când va reveni”, a spus Claudia.

În plus, UK Foreign Office avertizează turiștii cu privire la niveluri ridicate de violență de bandă, drumuri periculoase și hoți de buzunare. Protestele recente au mai adăugat blocaje temporare și restricții de circulație, complicând și mai mult experiența vizitatorilor.

Refugiu în Costa Rica

După zece zile de încercări nereușite de a găsi colțul de paradis promis de ghiduri, Claudia a decis să părăsească Panama și să se mute în Costa Rica. Aici, din fericire, experiențele au fost mult mai plăcute.

„Mi-a depășit toate așteptările. Am explorat păduri, am urcat vulcani, am făcut rafting și snorkeling și am întâlnit oameni incredibil de generoși”, a declarat femeia.

