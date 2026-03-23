Realitatea PLUS, vizată de o anchetă a ANAF: Prejudiciu la stat de 259 milioane de lei, printr-o schemă complexă a lui Maricel Păcuraru

Traian Avarvarei
23 mart. 2026, 22:39
Cuprins
  1. Ce spune ANAF despre controalele ce vizează Realitatea PLUS
  2. Controalele continuă. S-au făcut recuperări parțiale

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a identificat un mecanism complex cu peste 70 de firme, prin care ar fi fost rostogolite datorii la stat de peste 250 de milioane de lei. Una dintre ele este firma care controlează Realitatea PLUS. De altfel, Maricel Păcuraru, omul din spatele postului TV, s-a sustras de la plata datoriilor fostei Realitatea tot printr-un proces complicat, care a durat mai mulți ani și care a dus în final la apariția actualei televiziuni Realitatea PLUS.

Ce spune ANAF despre controalele ce vizează Realitatea PLUS

„Direcția Generală Antifraudă Fiscală (D.G.A.F.) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) are în derulare o acțiune amplă de control la nivel național, care vizează societăți ce activează în domeniul serviciilor de protecție și pază. Printre societățile analizate a fost identificată o societate care deși avea declarată activitate în domeniul serviciilor de protecție și pază, în fapt activitatea principală consta în achiziția și prestarea de ”servicii de promovare”, pe circuit fiind implicată și o societate media.

Din datele disponibile s-a constatat că societatea media făcea parte dintr-un grup de peste 70 de societăți comerciale cu activități în domeniul serviciilor de analiză de piață și sondării opiniei publice și publicității. Majoritatea acestor societăți au administratori comuni, persoane fizice care au calitatea de rude până la gradul al III-lea, se află în relații de afinitate sau exercită control (prin calitatea deținută în anumite firme).

Astfel, datele A.N.A.F. au arătat că societățile din cadrul grupului înregistrează un cuantum al datoriilor la bugetul de stat de peste 259 mil. lei, în cvasitotalitatea lor arierate.

Din analiza preliminară efectuată asupra grupului de companii au reieșit indicii relevante privind existența unui comportament susceptibil să prejudicieze bugetul de stat, prin implementarea unui mecanism de tranzacții intragrup. Aceste operațiuni prezintă elemente care sugerează un caracter artificial, fiind aparent lipsite de substanță economică și de o justificare comercială reală, ceea ce ridică suspiciuni cu privire la scopul lor.

Ca o caracteristică generală, la nivelul tuturor societăților din grup, analiza A.N.A.F. relevă un comportament economic atipic. Ca practică, societățile din același grup, cu comportamente similare, mențin un nivel aparent de profitabilitate, însă acesta este compensat integral de pierderile înregistrate, astfel încât, în final, deși raportează profit (uneori chiar după deschiderea procedurii de faliment), nu achită obligații fiscale către bugetul de stat”, a explicat ANAF, într-un comunicat cu titlul „Control A.N.A.F. Antifraudă la grupul de firme deținute de proprietarii unui post TV”

Controalele continuă. S-au făcut recuperări parțiale

ANAF mai spune că la control s-au constatat obligații fiscale restante aferente impozitelor și taxelor cu reținere la sursă în cuantum de peste 8 milioane de lei. Urmare a controlului, o parte din obligațiile aferente taxelor reținute de la salariați, în cuantum de circa 6 milioane de lei, a fost achitată indirect, prin intermediul unei firme din același grup, fapt ce n-a făcut decât să confirme suspiciunile ANAF.

Agenția mai spune că până acum cei verificați nu au prezentat toate documentele necesare.

În acest context, controalele vor fi extinse pe întreg lanțul de societăți: „Investigația în curs se numără printre cele mai complexe acțiuni derulate de A.N.A.F. în ultimul an, atât prin amploarea sumelor analizate, cât și prin diversitatea operațiunilor verificate. Controlul este în desfășurare, urmând ca, în funcție de concluziile finale, să fie dispuse măsurile legale impuse”.

