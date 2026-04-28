Acasa » Eveniment » Tânăr mușcat de viperă într-o pădure din Bihor. Cum a fost tratat și ce avertisment fac autoritățile

Tânăr mușcat de viperă într-o pădure din Bihor. Cum a fost tratat și ce avertisment fac autoritățile

28 apr. 2026, 21:51
Sursa foto: Shutterstock
  2. Cum a fost tratat tânărul mușcat
  3. Unde au fost semnalate viperele și ce recomandări există

Un tânăr din județul Bihor a fost mușcat de un șarpe în zona pădurii din Paleu și a fost dus la Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea. Acolo i s-a administrat ser antiviperin după ce medicii au constatat simptome specifice mușcăturii. Incidentul a fost documentat cu fotografii realizate de victimă și de un prieten, iar autoritățile locale avertizează asupra prezenței tot mai frecvente a viperelor în zona Oradea.

Cum a fost tratat tânărul mușcat

Bărbatul rănit a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea cu semne clinice pe care medicii le-au asociat unei mușcături de vipera: amețeală, greață, vărsături și stare de confuzie. Pe baza acestor manifestări, personalul medical a decis administrarea serului antiviperin.

“A fost într-o stare severă și i s-a administrat serul antiviperin”, a declarat dr. Hadrian Borcea, șeful UPU-SMURD Bihor, potrivit G4Media.

Fotografiile făcute de victimă și de amicul său au condus la concluzia preliminară că șarpele ar fi fost o viperă neagră, o specie întâlnită rar în zona joasă de deal a localității Paleu. Identificarea a fost susținută de evocarea simptomelor și de evaluarea clinică realizată la Oradea.

“Dacă s-a injectat venin, putem gestiona această situație cu serul antiviperin, pe care îl avem la dispoziție și care se administrează până la 6 ore de la mușcătură”, a precizat dr. Hadrian Borcea, explicând condițiile în care tratamentul este utilizat.

Unde au fost semnalate viperele și ce recomandări există

Șeful Gărzii de Mediu Bihor, Sever Șerbănescu, a avertizat că viperele au fost observate tot mai frecvent în zone din apropierea Oradiei. El a menționat că reptilele au fost întâlnite în zona împădurită a satului Betfia, comuna Sânmartin, în apropierea Băilor 1 Mai, precum și în satul Alparea din comuna Oșorhei.

În contextul incidentului de la Paleu, Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo Bihor a pus la dispoziție pe pagina sa de Facebook o serie de recomandări pentru persoanele care ies în natură. Postarea include fotografii cu speciile de șerpi veninoși care pot fi întâlnite în județul Bihor și sfaturi practice pentru evitarea întâlnirilor periculoase și pentru reacția imediată în cazul unei mușcături.

Autoritățile locale subliniază importanța orientării către servicii medicale de urgență atunci când apar simptome după o mușcătură, precum și respectarea indicațiilor Salvamont Salvaspeo Bihor și ale Gărzii de Mediu Bihor pentru activități sigure în mediul natural din zona Oradea.

