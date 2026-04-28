Realitate îngrijorătoare! Ratele de vaccinare în rândul copiilor scad constant pentru toate tipurile de vaccinuri. România, în topul cazurilor de rujeolă din Europa

Ana Beatrice
28 apr. 2026, 21:45
Sursă Foto: magnific.com
Cuprins
  1. De ce este vaccinarea tot mai ignorată în România
  2. Cât de mult contează, de fapt, vaccinarea
  3. Ce explică explozia cazurilor de rujeolă în România și în Europa
  4. De ce a devenit vaccinarea o problemă majoră în țară

Un fenomen îngrijorător capătă amploare în România. Scăderea acoperirii vaccinale favorizează reapariția unor boli infecțioase care ar trebui să fie de mult ținute sub control. Rujeola este un exemplu clar, cu un număr ridicat de cazuri raportate. Țara noastră se situează printre primele din Europa, concentrând aproximativ 30% din totalul cazurilor raportate.

De ce este vaccinarea tot mai ignorată în România

O realitate îngrijorătoare iese la iveală din cele mai recente date. În 2025, doar jumătate dintre copiii eligibili din România au fost vaccinați la timp, în primul an de viață, cu vaccinurile esențiale oferite gratuit prin Programul Național de Vaccinare, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică.

În acest context, marcat și de Săptămâna Mondială a Vaccinării (24–30 aprilie), Forumul Român Pro-Vaccinare trage un semnal clar de alarmă și face apel la responsabilitate în comunicarea despre vaccinare. Accentul este pus pe informații corecte, transmise cu empatie. Acestea trebuie să fie susținute de dovezi științifice, pentru a combate ezitarea tot mai vizibilă în rândul populației.

În acest context, medicii de familie, specialiștii, asistenții și mediatorii sanitari sunt încurajați să aibă un rol activ și să devină surse de încredere pentru pacienți.

Cât de mult contează, de fapt, vaccinarea

Impactul vaccinării este mult mai mare decât pare la prima vedere și se traduce, concret, în vieți salvate zi de zi. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, imunizarea salvează aproximativ 6 vieți în fiecare minut, în mod constant, de peste 50 de ani.

De-a lungul timpului, vaccinurile au prevenit numeroase îmbolnăviri. În același timp, au redus semnificativ complicațiile severe și sechelele invalidante. În Europa, un moment definitoriu a fost eradicarea poliomielitei în 2002, o realizare majoră a sănătății publice.

Progresele se văd clar în cifre. Între 2000 și 2024, cazurile de rubeolă au scăzut cu peste 99%, difteria cu peste 90%, iar oreionul cu peste 95%. Beneficiile vaccinării nu se limitează la bolile infecțioase clasice. Vaccinarea antigripală poate reduce semnificativ riscurile grave la pacienții cu afecțiuni cardiovasculare. Aceasta contribuie la scăderea riscului de infarct miocardic și de accident vascular cerebral.

Ce explică explozia cazurilor de rujeolă în România și în Europa

Situația epidemiologică din Europa se deteriorează vizibil, iar bolile prevenibile prin vaccinare revin în prim-plan. În 2024, în Regiunea Europeană a Organizației Mondiale a Sănătății au fost raportate peste 298.000 de cazuri de tuse convulsivă, un nivel fără precedent. În același an, rujeola a depășit 127.000 de cazuri, atingând cel mai ridicat prag din ultimele aproape trei decenii.

România nu face excepție, ci dimpotrivă, se află în centrul problemei. Este printre țările cu cele mai multe îmbolnăviri și concentrează peste 30% din totalul cazurilor europene.

Vaccinurile sunt disponibile gratuit sau compensate, iar recomandările medicale sunt clare și bine fundamentate. Cu toate acestea, tot mai puțini oameni aleg să se vaccineze, semnalează Forumul Român Pro-Vaccinare.

De ce a devenit vaccinarea o problemă majoră în țară

Realitatea este mai dură decât pare la prima vedere. În 2025, doar jumătate dintre copiii din România sunt vaccinați la timp în primul an de viață cu vaccinurile esențiale, potrivit INSP.

Consecințele se văd direct în cifrele recente, dar mai ales în vieți afectate. Între 2023 și 2025 au fost confirmate peste 35.000 de cazuri de rujeolă și 30 de decese. În sezonul rece trecut, aproximativ 67.000 de copii au ajuns la spital din cauza complicațiilor gripei. Rata vaccinării antigripale în rândul lor abia atinge 4,7%.

România concentrează peste 30% din cazurile de rujeolă din Europa, ceea ce arată dimensiunea reală a crizei de sănătate publică.

