Un fenomen îngrijorător capătă amploare în România. Scăderea acoperirii vaccinale favorizează reapariția unor boli infecțioase care ar trebui să fie de mult ținute sub control. Rujeola este un exemplu clar, cu un număr ridicat de cazuri raportate. Țara noastră se situează printre primele din Europa, concentrând aproximativ 30% din totalul cazurilor raportate.

De ce este vaccinarea tot mai ignorată în România

O realitate îngrijorătoare iese la iveală din cele mai recente date. În 2025, doar jumătate dintre copiii eligibili din România au fost vaccinați la timp, în primul an de viață, cu vaccinurile esențiale oferite gratuit prin Programul Național de Vaccinare, potrivit .

În acest context, marcat și de Săptămâna Mondială a Vaccinării (24–30 aprilie), trage un semnal clar de alarmă și face apel la responsabilitate în comunicarea despre vaccinare. Accentul este pus pe informații corecte, transmise cu empatie. Acestea trebuie să fie susținute de dovezi științifice, pentru a combate ezitarea tot mai vizibilă în rândul populației.