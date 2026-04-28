În acest context, medicii de familie, specialiștii, asistenții și mediatorii sanitari sunt încurajați să aibă un rol activ și să devină surse de încredere pentru pacienți.
Cât de mult contează, de fapt, vaccinarea
Impactul vaccinării este mult mai mare decât pare la prima vedere și se traduce, concret, în vieți salvate zi de zi. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, imunizarea salvează aproximativ 6 vieți în fiecare minut, în mod constant, de peste 50 de ani.
De-a lungul timpului, vaccinurile au prevenit numeroase îmbolnăviri. În același timp, au redus semnificativ complicațiile severe și sechelele invalidante. În Europa, un moment definitoriu a fost eradicarea poliomielitei în 2002, o realizare majoră a sănătății publice.
Progresele se văd clar în cifre. Între 2000 și 2024, cazurile de rubeolă au scăzut cu peste 99%, difteria cu peste 90%, iar oreionul cu peste 95%. Beneficiile vaccinării nu se limitează la bolile infecțioase clasice. Vaccinarea antigripală poate reduce semnificativ riscurile grave la pacienții cu afecțiuni cardiovasculare. Aceasta contribuie la scăderea riscului de infarct miocardic și de accident vascular cerebral.
Ce explică explozia cazurilor de rujeolă în România și în Europa
Situația epidemiologică din Europa se deteriorează vizibil, iar bolile prevenibile prin vaccinare revin în prim-plan. În 2024, în Regiunea Europeană a Organizației Mondiale a Sănătății au fost raportate peste 298.000 de cazuri de tuse convulsivă, un nivel fără precedent. În același an, rujeola a depășit 127.000 de cazuri, atingând cel mai ridicat prag din ultimele aproape trei decenii.
România nu face excepție, ci dimpotrivă, se află în centrul problemei. Este printre țările cu cele mai multe îmbolnăviri și concentrează peste 30% din totalul cazurilor europene.
Vaccinurile sunt disponibile gratuit sau compensate, iar recomandările medicale sunt clare și bine fundamentate. Cu toate acestea, tot mai puțini oameni aleg să se vaccineze, semnalează Forumul Român Pro-Vaccinare.
De ce a devenit vaccinarea o problemă majoră în țară
Realitatea este mai dură decât pare la prima vedere. În 2025, doar jumătate dintre copiii din România sunt vaccinați la timp în primul an de viață cu vaccinurile esențiale, potrivit INSP.
Consecințele se văd direct în cifrele recente, dar mai ales în vieți afectate. Între 2023 și 2025 au fost confirmate peste 35.000 de cazuri de rujeolă și 30 de decese. În sezonul rece trecut, aproximativ 67.000 de copii au ajuns la spital din cauza complicațiilor gripei. Rata vaccinării antigripale în rândul lor abia atinge 4,7%.
