Steven Seagal a intrat în vizorul autorităților din Ucraina. Numele său apare într-o anchetă de amploare care vizează o rețea de contrabandă cu arme și influență rusă.

Ce legătură are Steven Seagal cu armele de contrabandă

Poliția Națională a Ucrainei a lansat o investigație serioasă și a dat nume grele pe lista suspecților, iar printre ele se află și celebrul actor Steven Seagal.

Se pare că acesta ar fi primit „arme-trofeu” din zonele de conflict, oferite chiar de liderul din Donețk, Denis Pușilin.

, care este un mare susținător al lui Vladimir Putin și are cetățenie rusă de câțiva ani, este acuzat că face parte dintr-o rețea de propagandă.

„Ca urmare a cooperării cu forțele de ordine poloneze, unii dintre suspecți – cetățeni ai Ucrainei – au fost reținuți la frontiera poloneză în timp ce încercau să importe ilegal arme pe teritoriul acestui stat. Armele au fost confiscate, iar actele de acuzare au fost trimise unei instanțe din Polonia”, se arată în comunicatul oficial emis de poliție.

Cum funcționa rețeaua în care este implicat actorul

Anchetatorii au descoperit că traficanții nu se limitau doar la armele de pe front, ci aduceau ilegal pistoale moderne, precum cele de tip Glock, chiar din Slovacia.

Acestea erau modificate pentru a putea folosi muniție standard și apoi erau vândute pe piața neagră. Recent, sub numele de cod „Black Sleeve”, mascații au făcut zeci de percheziții în Kiev și în alte orașe mari, unde au găsit depozite întregi de mitraliere, grenade și lansatoare antitanc.

Ce spun oficialii despre riscurile de pe piața

Conform , acest scandal a provocat o discuție aprinsă în Ucraina despre cât de ușor circulă armele în societate în timpul războiului. În timp ce unii jurnaliști spun că nu există dovezi clare că armele primite ajung la criminali, șefii serviciilor de informații sunt foarte îngrijorați.

Kiril Budanov, șeful spionajului militar ucrainean, crede că relaxarea legilor privind armele este o greșeală uriașă care poate duce la tragedii pe străzi.

„Acest lucru nu a funcționat niciodată și nu va funcționa nici acum… Există întotdeauna două părți – un sentiment imaginar de protecție și o creștere reală a incidentelor precum cele pe care le-am văzut în ultimele zile”, a declarat Kiril Budanov în cadrul unui forum de securitate la Kiev.