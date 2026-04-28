Peter Magyar vrea o întâlnire cu Volodimir Zelenski

al Ungariei i-a propus președintelui ucrainean Volodimir Zelenski o întâlnire în vestul . Peter Magyar vrea să abordeze, împreună cu liderul ucrainean, problema drepturilor minorităţii maghiare din regiunea ucraineană Transcarpatia. El și-a anunțat intențiile într-o postare pe Facebook, după cum relatează Reuters.

Liderul de centru-dreapta a reuşit să-l înlăture de la putere pe premierul naţionalist Viktor Orban la alegerile din 12 aprilie. Partidul său, Tisza, a obţinut o majoritate de 141 din cele 199 de mandate parlamentare. Iar acest lucru îi permite să anuleze măsurile adoptate de predecesorul său, considerate o încălcare a „statului de drept”.

Deşi nu împărtăşeşte ostilitatea deschisă a lui Orban faţă de Ucraina, Magyar se opune aderării rapide a acestei țări la . Potrivit spuselor sale, pentru reconstruirea relațiilor dintre Budapesta și Kiev, va fi esențial modul în care sunt respectate drepturile etnicilor maghiari. El a propus o întrevedere cu Zelenski după discuția pe care a avut-o cu primarul din Bereg, un oraş ucrainean unde etnicii maghiari sunt majoritari.

„Scopul întâlnirii este de a îmbunătăţi situaţia maghiarilor din Transcarpatia, astfel încât aceştia să poată rămâne în ţara lor”, a declarat Peter Magyar.

Relațiile tensionate dintre Ungaria și Ucraina

Sub conducerea lui Viktor Orban, Budapesta a avut tensiuni frecvente cu Kievul. Guvernul de la Budapesta a acuzat așa-zise limitări ale drepturilor celor aproximativ 150.000 de etnici maghiari de a-şi folosi limba maternă. Acum, viitorul premier ungar consideră că a sosit momentul ca Ucraina să restabilească toate drepturile culturale, lingvistice, administrative şi care privesc învăţământul superior pentru etnicii maghiari.

„Dacă putem soluţiona aceste probleme, aceasta cu siguranţă va deschide un nou capitol în relaţiile bilaterale ucraineano-ungare. (…) Concesiile anunţate de guvernul ucrainean în domeniul educaţiei în 2025 sunt un pas înainte, dar nu sunt suficiente”, a promis Peter Magyar, care va fi învestit premier pe 9 mai.

El l-a îndemnat pe Zelenski să facă ceea ce a numit un mare pas către valorile europene şi o libertate autentică. Deşi a avut relaţii dificile cu Orban, Kievul a reacţionat cu un optimism prudent în urma rezultatului alegerilor din Ungaria. Președintele Zelenski l-a felicitat pe câștigător pentru victoria sa şi i-a transmis că Ucraina este pregătită pentru „întâlniri şi o colaborare constructivă”.