Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proietelor Europene, a venit cu o replică dură, după ce PSD-iștii i-au reproșat că a pierdut peste 458 de milioane de euro din PNRR. Pîslaru spune că de vină sunt fostele guvernări din care el n-a făcut parte, ci chiar PSD-iștii și-i acuză pe aceștia că sunt nesimțiți că aruncă vina pe altcineva.

Cum am ajuns să pierdem sute de milioane de euro din PNRR

„O parte din domnii din cauza cărora am pierdut 458,7 milioane Euro acuză azi că de vină sunt Bolojan, Gheorghiu și Pîslaru.

Să pui responsabilitatea ratării unor reforme în sarcina unui guvern care a avut la dispoziție o fereastră minusculă de timp (23 iunie – 28 noiembrie 2025) pentru a repara ani de delăsare, este pur și simplu nesimțire.

Așa că hai să aprindem lumina:

🔴 Conform aranjamentelor operaționale inițiale, reformele în cauză din cererea de plată 3 trebuiau finalizate în trimestrul 1 2023. Cererea 3 a fost depusă, cu 9 luni întârziere, 15 decembrie 2023, sub prim-ministrul Marcel Ciolacu. Au întârziat.

🔴 La momentul depunerii, ministrul Adrian Câciu și-a asumat sub semnătură oficială în fața Comisiei Europene faptul că jaloanele erau îndeplinite satisfăcător. Au mințit.

🔴 Comisia a verificat documentele și a constatat că reformele în cauză nu erau îndeplinite corespunzător. A urmat o perioadă de 1 an și 5 luni în care guvernele vremii au avut timp de remediere și justificare, dar de fapt au amânat și tergiversat. Au evitat reformele.

🔴 Comisia a constatat că nu mișcă nimic și a decis în mai 2025 suspendarea parțială a plății pentru cele 4 reforme – pensile speciale, AMEPIP și numirile în CA-uri din domeniul energiei și transporturilor. Au încasat-o peste bot și s-a aflat și public.

🔴 România a primit un termen de 6 luni pentru a repara problemele, până la 28 noiembrie 2025. Când Guvernul condus de Ilie Bolojan a preluat mandatul, pe 23 iunie 2025, timpul rămas era extrem de scurt. Practic, am avut doar câteva luni pentru a încerca să reparăm întârzieri acumulate în ani de zile. Am reparat cât s-a putut.

Problemele principale care trebuiau rezolvate:

🔻 pensiile speciale: responsabil – Ministerul Muncii;

🔻 operaționalizarea AMEPIP: responsabil – Secretariatul General al Guvernului

🔻 guvernanța companiilor de stat din energie: responsabil – Ministerul Energiei;

🔻 guvernanța companiilor de stat din transporturi: responsabil – Ministerul Transporturilor.

🔴 În unele domenii am reușit să facem progrese. În altele, întârzierile erau atât de mari încât nu mai puteau fi reparate complet în câteva luni”, a explicat Dragoș Pîslaru,

Acesta a precizat apoi că el și echipa sa au reușit, totuși, să recupereze 350,7 milioane de euro care erau inițial suspendate.

De ce am pierdut bani din PNRR

Dragoș Pîslaru a explicat apoi și de ce am pierdut 458,7 milioane de euro din PNRR, punctând că argumentele nu sunt simple opinii ale lui, ci constatări ale Comisiei Europene.

„🔻 Pentru că pensiile speciale au fost amânate de 6 ori din cauza judecătorilor CCR numiți politic.

🔻 Pentru că AMEPIP trebuia să fie un organism independent, însă politicienii au ales să îl populeze cu sinecuri. Pentru ca AMEPIP dacă ar fi fost operational cu adevărat, trebuia să ardă cu amenzi pe toate instituțiile care nu respectau legea (OUG 109) și nu organizau concursuri pe bune. Pentru că dacă am fi avut reformă, s-ar fi deranjat băieții deștepți din companiile de stat.

🔻 Pentru că în companiile din energie și transporturi, politicienii au trimis tot pilele de la partid, în loc să organizeze selecții corecte și transparente, bazate pe profesionalism și integritate.

Asta este realitatea.

Nu pentru că așa spun eu, ci pentru că ea reiese din documentele oficiale ale Comisiei Europene, pe care, în lumina acuzațiilor foarte „inspirate” venite de la cei care au îngropat PNRR, am decis să le public deschis, pe site-ul Ministerului: .

Pentru că românii au dreptul să știe adevărul”, a mai scris Dragoș Pîslaru, pe Facebook.