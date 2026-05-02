Fostul premier Marcel Ciolacu (PSD), acum președintele Consiliului Județean (CJ) Buzău, îl acuză pe actualul premier Ilie Bolojan (PNL) că „minte cu nerușinare” că în mandatul său la Palatul Victoria s-ar fi votat schema de gestionare a programului SAFE. În fapt, spune Ciolacu, schema a fost stabilită prin Ordonanța de Urgență a Guvernului Bolojan din 20 noiembrie 2025. Ciolacu a mai reproșat faptul că mare parte din contractele de înzestrare prin SAFE au fost alocate către un

„Bolojan e disperat fiindcă va fi demis peste 4 zile și minte cu nerușinare că „în mandatul premierului Marcel Ciolacu s-a stabilit și votat schema de gestionare a programului SAFE”.

Documentele oficiale spun cu totul ALTCEVA:

Desemnarea Cancelariei prim-ministrului ca integrator al programului SAFE, s-a făcut prin OUG 62/2025, adoptată la 20 noiembrie 2025 – sub guvernul Bolojan, NU sub guvernul Ciolacu!

▪ Decizia Prim-Ministrului nr. 524/21 noiembrie 2025 – care numește nominal componența grupului de lucru interinstituțional – este semnată de Ilie Bolojan, NU de Marcel Ciolacu.

▪ Senatul a votat OUG 62/2025 pe 17 decembrie 2025, deci „votul” pe care Bolojan îl invocă a fost dat de Parlament în guvernarea sa.

▪ Legea 4/2026 care finalizează cadrul juridic a fost promulgată în 2026, sub guvernul Bolojan.

Singurul element care s-a petrecut înaintea mandatului Bolojan este Regulamentul (UE) 2025/1106, adoptat de Consiliul UE pe 27 mai 2025, dar acesta este un act european, nu o „schemă românească de gestionare”!

Deci, schema n-a fost stabilită „în mandatul Ciolacu”, ci prin ordonanță de urgență a guvernului Bolojan, pe 20 noiembrie 2025! Iar Ilie Bolojan a semnat personal, Decizia 524/2025 pentru numirea grupului de lucru, plin de acoliții săi!

▪ Mihai Jurca – șeful Cancelariei Prim-Ministrului, PREȘEDINTELE grupului (om politic, nu specialist în apărare)

▪ Mihnea-Claudiu Drumea – secretar de stat la Cancelarie (PNL)

▪ Andrei-Răzvan Lupu – consilier de stat la Cancelarie (USR)

▪ Radu Burnete – consilier prezidențial

▪ Reprezentanți ai MApN, MAI, MAE, MEDAT, Ministerul Finanțelor, SRI – în poziție subordonată, nu de decizie politică finală.

Este o structură politică, condusă de un politruc de la Oradea, pus șef al Cancelariei ca să conducă un program de înzestrare militară de 16 miliarde euro!

NU de specialiști MApN, cum ar fi normal într-un stat NATO!!!

De aceea s-a ajuns ca nimeni să nu știe cine a stabilit ca prețul și ca termenul să cântărească 100% în decizie!

În niciunul dintre actele normative votate de Parlament nu există grila de criterii completă”, a scris Marcel Ciolacu, pe

Ciolacu îl acuză pe Bolojan de trădare de țară

Fostul lider PSD l-a acuzat apoi pe premierul Ilie Bolojan de trădare de țară deoarece mare parte din contractele pe SAFE au fost alocate unui grup industrial german, în loc să ajungă la producătorii români.

„De aceea, când Bolojan vinde public „minim 50% producție în România”, el încearcă să coafeze zadarnic o realitate care produce un monstru – concentrarea masivă pe un singur producător străin: 5,69 miliarde euro = 68,3% din pachet către un uriaș grup industrial german, ce primește 7 din 15 contracte.

Abia asta este cu adevărat trădare de țară!

Ce știe însă și nu spune Bolojan este că singura investiție locală în apărare, fabrica de pulberi care va fi deschisă în România cu finanțare de la Comisia Europeană, este un proiect realizat de mine, împreună cu ministrul Economiei, Radu Oprea.

Așa cum achiziția de către România a Portului Giurgulești este rezultatul negocierilor purtate de Ciolacu și Grindeanu.

Prea-cinstitul Bolojan minte și atunci când se laudă cu munca altuia, minte și atunci când vrea să arunce pe alții vina actelor semnate cu mâna lui în cazul SAFE.

Așa cum a mințit și cu deficitul, cum a mințit și cu inflația.

Din fericire, nu mai are multe zile în care să-i mai poată minți pe români.

Din 5 mai, el devine doar amintirea unui nefericit accident politic, unul cu multe milioane de români victime nevinovate!”, a mai transmis Marcel Ciolacu, pe Facebook.