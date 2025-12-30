Guvernul pregătește o modificare amplă a regulilor din sănătate, cu impact direct asupra concediilor medicale și a modului de plată a medicilor de familie. Proiectul urmează să fie discutat în ședința Executivului de marți, 30 decembrie 2025, înainte de a ajunge în Parlament.

Ce schimbări vizează controlul concediilor medicale

Una dintre principalele direcții ale proiectului de lege este întărirea controlului administrativ asupra concediilor medicale, prin proceduri unitare derulate exclusiv la nivelul . Guvernul consideră că centralizarea evaluării și monitorizării va reduce semnificativ riscul de abuzuri și va crește transparența utilizării fondurilor publice.

Potrivit surselor guvernamentale, toate etapele de verificare vor fi standardizate, astfel încât regulile să fie aplicate identic în întreaga țară. Autoritățile mizează pe un sistem mai coerent, care să permită intervenții rapide atunci când apar suspiciuni legate de concedii medicale nejustificate.

Cum se modifică plata medicilor de familie

Proiectul propune și o recalibrare importantă a modului de remunerare a medicilor de familie, prin schimbarea ponderilor dintre plata per pacient și plata pe servicii medicale. Dacă în prezent raportul este aproximativ egal, noua formulă va acorda doar 25% componentei per pacient și 75% celei bazate pe servicii.

Această modificare reprezintă o continuare a ajustărilor începute în ultimii ani, după modelul Contractului-cadru din 2023, care stabilise un raport de 35% la 65%. Guvernul argumentează că accentul pus pe servicii va stimula responsabilitatea și eficiența, însă avertizează că veniturile ar putea scădea.

Care sunt obiectivele declarate ale reformei

Executivul susține că reforma urmărește două obiective majore, respectiv consolidarea controlului concediilor medicale și reașezarea finanțării medicinei de familie pe criterii de performanță. Prin aceste măsuri, autoritățile urmăresc o gestionare mai riguroasă a bugetului și o relație mai eficientă între medici și pacienți.

Proiectul de lege urmează să fie aprobat în ședința de guvern programată la ora 17:00, după care va fi transmis Parlamentului pentru dezbatere. Procedura legislativă standard va include analize în comisiile de specialitate și votul final în plen.

Ce rol joacă finanțarea ambulatoriului în această reformă

În paralel cu aceste modificări, , a anunțat o creștere semnificativă a finanțării pentru medicina ambulatorie, considerată un pilon central al sistemului sanitar. Începând cu 1 ianuarie 2026, valoarea punctului în ambulatoriu va ajunge la 6,5 lei, marcând o majorare istorică, relatează BZI.

Ministrul a explicat că ambulatoriul trebuie să preia o parte importantă din presiunea exercitată asupra spitalelor, prin prevenție și diagnosticare timpurie. Finanțarea suplimentară va fi asigurată din economiile rezultate din combaterea concediilor medicale fictive, estimate la aproximativ 120 de milioane de lei lunar.

Alexandru Rogobete a subliniat că această abordare nu reduce fondurile destinate pacienților, ci urmărește să ofere servicii mai rapide și mai eficiente, repoziționând ambulatoriul în centrul sistemului sanitar.





