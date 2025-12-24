B1 Inregistrari!
Eveniment » 2026 vine cu noi reguli pentru medici și pentru pacienți. Dispar rețetele și biletele de trimitere. Anunțul ministrului Sănătății

Adrian A
24 dec. 2025, 12:37
Sursa foto: Facebook / @Alexandru Rogobete
Cuprins
  1. Ce se întâmplă cu rețetele din 2026
  2. Ce aduce noua platformă a CNAS

Rețetele de la medicul de familie, scrisorile medicale, biletele de trimitere și alte documente similare dispar din 2026 și vor fi integrate într-o platformă digitală, a anunțat ministrul sănătății, Alexandru Rogobete.

Ce se întâmplă cu rețetele din 2026

Noua platformă din sănătate va înlocui actualul sistem informatic al asigurărilor sociale de sănătate, iar aici se vor regăsi biletele de trimitere, rețetele, scrisorile medicale și întreg dosarul electronic al pacientului.

„Rețeta electronică, scrisoarea medicală, trimiterea și toate documentele practic dispar și se mută în această platformă. Vă duceți la o farmacie, pe baza CNP-ului sau a cardului de sănătate sau a noii cărți de identitate. Pentru început vom funcționa pe toate cele trei sisteme, încet, încet ne dorim să mergem în zona cărții de identitate integrate, farmacistul va vedea în platformă prescripția medicală și vă eliberează antibioticul fără alt document.”, a explicat Alexandru Rogobete, într-o intervenție la Digi24.

Ministrul sănătății a declarat că noua platformă este deja realizată în proporție de peste 65% și va funcționa din luna august 2026.

„Pentru început, vom merge într-o perioadă de tranziție, astfel încât în platformă serviciile vor fi accesate atât prin cardul de sănătate existent, a cărui perioadă de valabilitate a fost prelungită, chiar dacă pe ele scrie că sunt expirate. Vorbim de noua carte de identitate electronică și încercăm să găsim și o variantă mai digitală, dacă este posibil.”, a explicat ministrul.

Ce aduce noua platformă a CNAS

Noua platformă va simplifica radical interacțiunea dintre pacienți, medici și instituțiile de sănătate, susțin cei de la CNAS.

Printre principalele avantaje se numără eliminarea documentelor pe suport de hârtie, accesul digital la rețete, bilete de trimitere, scrisori medicale și concedii medicale precum și integrarea completă a dosarului electronic al pacientului. De asemenea, pacienții își vor putea consulta istoricul medical în siguranță, de oriunde, prin intermediul dispozitivelor electronice precum telefoane mobile sau computere.

