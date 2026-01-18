B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » România a fost invitată de Statele Unite să facă parte din Consiliul pentru Pace

România a fost invitată de Statele Unite să facă parte din Consiliul pentru Pace

Selen Osmanoglu
18 ian. 2026, 10:11
România a fost invitată de Statele Unite să facă parte din Consiliul pentru Pace
Donald Trump (SUA) impune noi tarife vamale împotriva a 8 țări europene care susțin Danemarca în disputa lui pentru acapararea Groenlandei. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. România, printre statele selectate
  2. Franța, Germania, Canada și Australia, printre statele invitate
  3. Consiliul va supraveghea administrarea Gazei după război
  4. Forță internațională condusă de un general american
  5. Guvern tehnocrat și dezarmarea Hamas, în faza a doua a planului
  6. Tony Blair, Marco Rubio și Jared Kushner, în Consiliul Executiv
  7. Reconstrucția Gazei, o misiune majoră

România a fost invitată de Statele Unite să facă parte din Consiliul pentru Pace, o structură internațională inițiată și condusă de președintele american Donald Trump, potrivit unor surse oficiale. Scrisoarea transmisă de liderul de la Casa Albă a fost primită sâmbătă de președintele Nicușor Dan.

România, printre statele selectate

Invitația adresată României vine în contextul în care nu toate statele Uniunii Europene au fost incluse în acest consiliu. Estonia, Letonia și Lituania se numără printre țările care nu au primit invitație, scrie G4Media.

Conform presei internaționale, Donald Trump ar fi invitat lideri din peste 60 de state la nivel global să facă parte din Consiliul pentru Pace, descris de liderul american drept o structură fără precedent.

Trump a afirmat că acest organism este „cel mai mare și mai prestigios consiliu format vreodată, oriunde și oricând”.

Franța, Germania, Canada și Australia, printre statele invitate

Patru surse au declarat sâmbătă pentru Reuters că liderii Franței, Germaniei, Australiei și Canadei se numără printre cei invitați să participe la acest consiliu.

De asemenea, birourile președinților Egiptului și Turciei au confirmat primirea invitațiilor. Un oficial al Uniunii Europene a declarat că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost invitată să reprezinte UE în cadrul acestei structuri.

Consiliul va supraveghea administrarea Gazei după război

Potrivit informațiilor disponibile, Consiliul pentru Pace va avea un rol central în administrarea Fâșiei Gaza după încheierea conflictului. Structura va supraveghea un comitet tehnocratic palestinian format din 15 membri, responsabil de gestionarea administrativă a enclavei.

Planul prevede și trimiterea unei Forțe Internaționale de Stabilizare, care va avea misiunea de a asigura securitatea Gazei și de a instrui unități palestiniene de poliție selectate. Donald Trump urmează să prezideze personal Consiliul pentru Pace.

Forță internațională condusă de un general american

Potrivit planului de pace al președintelui Trump, Jasper Jeffers, comandant al operațiunilor speciale din cadrul armatei americane, va prelua conducerea Forței Internaționale de Stabilizare (ISF), contingent ONU care ar urma să garanteze securitatea și demilitarizarea Fâșiei Gaza.

Guvern tehnocrat și dezarmarea Hamas, în faza a doua a planului

Anunțul privind componența Consiliului Executiv vine după ce Casa Albă a prezentat, săptămâna aceasta, faza a doua a planului de pace pentru Gaza, care include formarea unui guvern tehnocrat palestinian și dezarmarea Hamas.

Cei care vor face parte din această structură vor fi responsabili de implementarea deciziilor Consiliului pentru Pace, comisie prezidată de Donald Trump care supraveghează execuția planului.

Tony Blair, Marco Rubio și Jared Kushner, în Consiliul Executiv

Un consiliu executiv care va supraveghea noul guvern din Fâșia Gaza va fi format, printre alții, din Tony Blair, secretarul de stat american Marco Rubio, emisarul Casei Albe Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, au anunțat Statele Unite.

Israelul a reacționat critic, precizând că unele dintre aceste numiri „nu au fost coordonate cu Israelul şi au fost contrare politicii sale”. Premierul Benjamin Netanyahu i-a cerut ministrului de externe israelian să îl contacteze pe Marco Rubio.

Reconstrucția Gazei, o misiune majoră

Consiliul pentru Pace va avea sarcina nu doar de a administra Fâșia Gaza, ci și de a coordona reconstrucția acesteia, după un război de peste doi ani care a dus la distrugerea majorității enclavei și la moartea a peste 71.000 de palestinieni.

Tags:
Citește și...
„Nu vedem nicio dorință de a pune capăt războiului”. Avertismentul lui Zelenski
Externe
„Nu vedem nicio dorință de a pune capăt războiului”. Avertismentul lui Zelenski
Surse: România a fost invitată de SUA să facă parte din Consiliul pentru Pace condus de Donald Trump
Externe
Surse: România a fost invitată de SUA să facă parte din Consiliul pentru Pace condus de Donald Trump
UE și Mercosur au semnat acordul comercial istoric, după 25 de ani de negocieri (VIDEO)
Externe
UE și Mercosur au semnat acordul comercial istoric, după 25 de ani de negocieri (VIDEO)
Trump impune noi tarife vamale împotriva a 8 țări europene „până când se va ajunge la un acord pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei”. Cum justifică decizia
Externe
Trump impune noi tarife vamale împotriva a 8 țări europene „până când se va ajunge la un acord pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei”. Cum justifică decizia
Indonezia: Un avion ATR a dispărut de pe radar. 11 persoane se aflau la bord
Externe
Indonezia: Un avion ATR a dispărut de pe radar. 11 persoane se aflau la bord
Președintele brazilian Lula și Ursula von der Leyen au salutat acordul comercial UE-Mercosur
Externe
Președintele brazilian Lula și Ursula von der Leyen au salutat acordul comercial UE-Mercosur
NATO organizează exerciții militare în Groenlanda. Statele Unite au fost invitate
Externe
NATO organizează exerciții militare în Groenlanda. Statele Unite au fost invitate
Surse: Fiul lui Ramzan Kadîrov, în stare critică după un accident. El a fost transportat la Moscova
Externe
Surse: Fiul lui Ramzan Kadîrov, în stare critică după un accident. El a fost transportat la Moscova
Tensiuni între două țări NATO. Grecia ia în calcul extinderea apelor teritoriale, în pofida tensiunilor cu Turcia. Ce reacții riscă să provoace decizia
Externe
Tensiuni între două țări NATO. Grecia ia în calcul extinderea apelor teritoriale, în pofida tensiunilor cu Turcia. Ce reacții riscă să provoace decizia
Doi români, arestați în Italia pentru furt. Unul dintre ei a reușit să ia arma unui polițist și să tragă cu ea
Externe
Doi români, arestați în Italia pentru furt. Unul dintre ei a reușit să ia arma unui polițist și să tragă cu ea
Ultima oră
13:44 - Nepalez angajat în Craiova, erou după ce a sărit într-un lac înghețat pentru a salva o fetiță de 5 ani
13:09 - David Popovici, la Otopeni: a pierdut un pariu în fața colegului de antrenament
12:29 - Un primar s-a aruncat în apa înghețată pentru a-și salva câinele: „Mi-au dat lacrimile de frig și frică”
11:51 - Meteorologii prelungesc atenţionările de ger până joi dimineaţă: temperaturi de până la -20 de grade în nordul ţării
10:44 - Drone rusești, aproape de granița României. Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Tulcea
09:32 - „Nu vedem nicio dorință de a pune capăt războiului”. Avertismentul lui Zelenski
08:56 - Ger cumplit în toată țara. Cum va fi vremea în fiecare regiune
08:34 - Sfinții Atanasie cel Mare și Chiril al Alexandriei, prăznuiți pe 18 ianuarie. Mari apărători ai credinței ortodoxe
23:57 - Surse: România a fost invitată de SUA să facă parte din Consiliul pentru Pace condus de Donald Trump
23:26 - Loredana Groza, criticată pentru că a plecat în vacanță la două săptămâni după ce tatăl ei a murit: „Ce cauți în mizeria aia?” (VIDEO, FOTO)