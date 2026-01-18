România a fost invitată de Statele Unite să facă parte din Consiliul pentru Pace, o structură internațională inițiată și condusă de președintele american Donald Trump, potrivit unor surse oficiale. Scrisoarea transmisă de liderul de la Casa Albă a fost primită sâmbătă de președintele Nicușor .

România, printre statele selectate

Invitația adresată României vine în contextul în care nu toate statele Uniunii Europene au fost incluse în acest consiliu. Estonia, Letonia și Lituania se numără printre țările care nu au primit invitație, scrie G4Media.

Conform presei internaționale, Donald Trump ar fi invitat lideri din peste 60 de state la nivel global să facă parte din Consiliul pentru Pace, descris de liderul american drept o structură fără precedent.

Trump a afirmat că acest organism este „cel mai mare și mai prestigios consiliu format vreodată, oriunde și oricând”.

Franța, Germania, Canada și Australia, printre statele invitate

Patru surse au declarat sâmbătă pentru Reuters că liderii Franței, Germaniei, Australiei și Canadei se numără printre cei invitați să participe la acest consiliu.

De asemenea, birourile președinților Egiptului și Turciei au confirmat primirea invitațiilor. Un oficial al Uniunii Europene a declarat că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost invitată să reprezinte UE în cadrul acestei structuri.

Consiliul va supraveghea administrarea Gazei după război

Potrivit informațiilor disponibile, Consiliul pentru Pace va avea un rol central în administrarea Fâșiei Gaza după încheierea conflictului. Structura va supraveghea un comitet tehnocratic palestinian format din 15 membri, responsabil de gestionarea administrativă a enclavei.

Planul prevede și trimiterea unei Forțe Internaționale de Stabilizare, care va avea misiunea de a asigura securitatea Gazei și de a instrui unități palestiniene de poliție selectate. Donald Trump urmează să prezideze personal Consiliul pentru Pace.

Forță internațională condusă de un general american

Potrivit planului de pace al președintelui Trump, Jasper Jeffers, comandant al operațiunilor speciale din cadrul armatei americane, va prelua conducerea Forței Internaționale de Stabilizare (ISF), contingent ONU care ar urma să garanteze securitatea și demilitarizarea Fâșiei Gaza.

Guvern tehnocrat și dezarmarea Hamas, în faza a doua a planului

Anunțul privind componența Consiliului Executiv vine după ce Casa Albă a prezentat, săptămâna aceasta, faza a doua a planului de pace pentru Gaza, care include formarea unui guvern tehnocrat palestinian și dezarmarea Hamas.

Cei care vor face parte din această structură vor fi responsabili de implementarea deciziilor Consiliului pentru Pace, comisie prezidată de Donald Trump care supraveghează execuția planului.

Tony Blair, Marco Rubio și Jared Kushner, în Consiliul Executiv

Un consiliu executiv care va supraveghea noul guvern din Fâșia Gaza va fi format, printre alții, din Tony Blair, secretarul de stat american Marco Rubio, emisarul Casei Albe Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, au anunțat Statele Unite.

Israelul a reacționat critic, precizând că unele dintre aceste numiri „nu au fost coordonate cu Israelul şi au fost contrare politicii sale”. Premierul Benjamin Netanyahu i-a cerut ministrului de externe israelian să îl contacteze pe Marco Rubio.

Reconstrucția Gazei, o misiune majoră

Consiliul pentru Pace va avea sarcina nu doar de a administra Fâșia Gaza, ci și de a coordona reconstrucția acesteia, după un război de peste doi ani care a dus la distrugerea majorității enclavei și la moartea a peste 71.000 de palestinieni.