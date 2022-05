Remus Rădoi, zis „Codiță”, a fost reținut din nou de autorități. Ce acuzații i se aduc controversatului om de afaceri

Remus Rădoi, zis „Codiță”, a fost ridicat de pe holul Judecătorile Craiova și dus în fața procurilor din Craiova. Omul de afaceri mai fusese reținut o dată în același dosar, unul în care prejudiciul a fost estimat la peste 1,5 milioane lei, potrivit .

Remus Rădoi era în incinta Judecătoriei Caracal marți dimineață, când a fost înconjurat de mai mulți polițiști care l-au informat că trebuie să îi însoțească la Craiova.

Omul de afaceri a fost dus în fața polițiștilor de la Secția Regională de Poliție Transporturi Craiova – Biroul de Investigare a Fraudelor, care l-au audiat din nou în dosarul de evaziune fiscală pe care îl instrumentează de doi ani și care, marți după-amiază, au dispus reținerea sa pentru 24 de ore.

Totodată, a fost reținut și un partener de afaceri de-al său, și el tot din municipiul Caracal, județul Olt.

Cei doi sunt cercetați într-un dosar penal care se află sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova și care se referă la săvârşirea infracţiunilor de fraudă informatică, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect.

„În fapt, cei doi bărbaţi, în calitate de reprezentanţi legali ai unei societăţi comerciale, sunt bănuiţi că ar fi indus în eroare mai multe autorităţi locale din judeţele Olt, Argeş, Ilfov şi Hunedoara, cu privire la deţinerea unor utilaje şi forţă de muncă necesare pentru executarea unor lucrări de modernizare drumuri şi extindere sisteme de alimentare cu apă şi canalizare menajeră, existând suspiciunea că, la încheierea contractelor de achiziţie publică, ar fi prezentat documente false, încheiate pe numele unor persoane decedate sau care nu aveau calificarea profesională necesară executării lucrărilor”, se arată în comunicatul IPJ Dolj.

Rădoi și partenerul său de afaceri sunt suspectați că ar fi provocat un prejudiciu total de 1.509.712 lei la bugetul consolidat al statului, reprezentând sume de bani încasate necuvenit pentru lucrări neconforme cu realitatea, consum supraevaluat la utilaje, transport şi manoperă. Pentru recuperarea prejudiciului, anchetatorii au instituit măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor celor doi bărbaţi.