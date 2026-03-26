Resortul turistic este definit oficial. Legea permite investiții mai mari și servicii mai bune în turism

Adrian Teampău
26 mart. 2026, 15:59
Sursă Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim
Cuprins
  1. Resortul turistic, definit oficial prin lege
  2. Ce condiții mai trebuie îndeplinite
  3. Avantajele definiției pentru resortul turistic

Resortul turistic a fost definit oficial printr-o lege, fapt ce va permite investiții mai mari în turism și servicii mai bune. Structurile care îndeplinesc condițiile pot cere reclasificarea.

Resortul turistic, definit oficial prin lege

Legislația care vizează organizarea și desfășurarea activității de turism în România se introduce o nouă definiție. Resortul turistic este o structură de cazare integrată. Aceasta poate fi realizată printr-o investiție nouă sau prin reconversia unor structuri existente. Conform definiției oficiale, resortul este alcătuit dintr-un ansamblu coerent de spații de cazare dispuse într-una sau în mai multe clădiri.

Legea nr. 41/2026 prevede completarea OG nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România cu definiția resortului turistic.  Ca să fie luate în considerare, aceste spații de cazare trebuie clasificate la categoria de la minimum trei stele până la patru sau cinci stele. Aceste structuri de cazare trebuie să îndeplinească, cumulativ, mai multe criterii:

  • să dețină funcțiuni proprii de alimentație publică;
  • să ofere facilități de agrement, relaxare și wellness, inclusiv servicii spa;
  • să aibă amenjate spații verzi amenajate sau zone dedicate recreerii;
  • să ofere servicii integrate care asigură o experiență turistică completă, distinctă de cea a hotelului clasic.

Ce condiții mai trebuie îndeplinite

Resortul turistic trebuie să fie amplasat pe o suprafață de minimum 10.000 metri pătrați și să fie organizat ca un ansamblu unitar. Acest lucru este necesar pentru a permite desfășurarea majorității serviciilor turistice în cadrul perimetrului său. Criteriile de clasificare pentru aceste structuri sunt similare celor prevăzute pentru hotelurile de trei, patru și cinci stele.

În aceste condiții, orice structură de primire turistică care îndeplinește condițiile de omologare, poate solicita reclasificarea în resort turistic. Acest lucru se va face fără întreruperea activității.

Actul normativ, care a apărut în Monitorul Oficial și va intra în vigoare pe 24 aprilie 2026, va permite, susțin autorii, investiții mai mari în turism și, totodată, servicii de calitate superioară pentru turiști. Prin introducerea unei definiții legale se creează o categorie clar delimitată pentru investiții majore în turism de calitate. Astfel, se asigură predictibilitate pentru investitori și standarde înalte pentru turiști.

Avantajele definiției pentru resortul turistic

Autorii reglementării mai spun că semnaliazarea explicită pentru resortul turistic crește predictibilitatea cu privire la calitatea serviciilor acordate de structura respectivă. Astfel, definiția oferă, turiștilor posibilitatea de a opta informat, fapt ce oferă mai multă transparență pentru consumator.

Este de așteptat ca o dată ce legea va intra în vigoare investitorii în turism să beneficieze de următoarele avantaje:

  • claritate investițională – definirea resortului reduce riscul de recalificare ulterioară și facilitează finanțarea (prin bănci/ fonduri);
  • simplificare administrativă – clasificare pe criterii deja consacrate, fără costuri metodologice suplimentare semnificative pentru stat;
  • creștere economică locală – resorturile atrag turism cu valoare adăugată mare, cu efecte pozitive asupra ocupării și veniturilor fiscale locale.
Ultimul loc în UE pentru România la siguranța alimentară. Semnal de alarmă: „Degeaba investim în alte capabilități dacă nu putem asigura hrana populației din producții proprii”
Eveniment
Ultimul loc în UE pentru România la siguranța alimentară. Semnal de alarmă: „Degeaba investim în alte capabilități dacă nu putem asigura hrana populației din producții proprii”
Cutremure slabe în zone neobișnuite din România. Unde au avut loc cele mai recente seisme
Eveniment
Cutremure slabe în zone neobișnuite din România. Unde au avut loc cele mai recente seisme
Încă o veste proastă pentru Călin Georgescu. Ce a decis instanța în cazul său
Eveniment
Încă o veste proastă pentru Călin Georgescu. Ce a decis instanța în cazul său
Aplicația Snapchat sub lupa Comisiei Europene. O investigație vizează respectarea regulilor de protecţie a copiilor
Eveniment
Aplicația Snapchat sub lupa Comisiei Europene. O investigație vizează respectarea regulilor de protecţie a copiilor
Zațul de cafea, aliatul grădinarilor. Cum poate transforma solul și plantele, conform specialiștilor
Eveniment
Zațul de cafea, aliatul grădinarilor. Cum poate transforma solul și plantele, conform specialiștilor
Scenariul sumbru s-a confirmat: Motorina a trecut de 10 lei/litru. Ce urmează, potrivit unui expert
Eveniment
Scenariul sumbru s-a confirmat: Motorina a trecut de 10 lei/litru. Ce urmează, potrivit unui expert
Interdicția smartphone-urilor în școli a îmbunătățit educația și relațiile sociale. Iată ce s-a întâmplat în Olanda
Eveniment
Interdicția smartphone-urilor în școli a îmbunătățit educația și relațiile sociale. Iată ce s-a întâmplat în Olanda
Femeie din Buzău, arestată pentru proxenetism. Ar fi obținut peste 10 milioane de lei din exploatarea a 11 femei
Eveniment
Femeie din Buzău, arestată pentru proxenetism. Ar fi obținut peste 10 milioane de lei din exploatarea a 11 femei
Pericol de explozie pe drumul european. Un camion încărcat cu azotat de amoniu a fost implicat într-un accident. Poliția a evacuat zona
Eveniment
Pericol de explozie pe drumul european. Un camion încărcat cu azotat de amoniu a fost implicat într-un accident. Poliția a evacuat zona
Primăria Ivești, spartă de hoți. 90.000 de lei au fost furați după distrugerea unui seif și a sistemelor de securitate
Eveniment
Primăria Ivești, spartă de hoți. 90.000 de lei au fost furați după distrugerea unui seif și a sistemelor de securitate
Ultima oră
16:33 - Ultimul loc în UE pentru România la siguranța alimentară. Semnal de alarmă: „Degeaba investim în alte capabilități dacă nu putem asigura hrana populației din producții proprii”
16:32 - Cutremure slabe în zone neobișnuite din România. Unde au avut loc cele mai recente seisme
16:22 - Un angajat a primit din greșeală 330 de salarii și a rămas cu banii. Decizia surprinzătoare a instanței
15:59 - Încă o veste proastă pentru Călin Georgescu. Ce a decis instanța în cazul său
15:57 - Newsweek: România – Turcia, meciul unei generații. „Misiunea Istanbul”, episodul 9. Povestea începe încă din 1923
15:40 - Cazul care a șocat Europa: Noelia a luptat să fie eutanasiată. Azi, pe 26 martie, urmează să moară. Drama prin care a trecut tânăra de 25 de ani (VIDEO)
15:31 - Aplicația Snapchat sub lupa Comisiei Europene. O investigație vizează respectarea regulilor de protecţie a copiilor
15:26 - ALERTĂ pentru români: vei primi mesaje când „sari” consumul de energie! ANRE pregătește un sistem ca RO-Alert
15:05 - Zațul de cafea, aliatul grădinarilor. Cum poate transforma solul și plantele, conform specialiștilor
14:52 - Scenariu PSD pentru debarcarea premierului. Bolojan ar fi obligat să devoaleze colaborarea cu AUR. Rolul Curții Constituționale (SURSE)