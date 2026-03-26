Resortul turistic a fost definit oficial printr-o lege, fapt ce va permite investiții mai mari în și servicii mai bune. Structurile care îndeplinesc condițiile pot cere reclasificarea.

Resortul turistic, definit oficial prin lege

care vizează organizarea și desfășurarea activității de turism în România se introduce o nouă definiție. Resortul turistic este o structură de cazare integrată. Aceasta poate fi realizată printr-o investiție nouă sau prin reconversia unor structuri existente. Conform definiției oficiale, resortul este alcătuit dintr-un ansamblu coerent de spații de cazare dispuse într-una sau în mai multe clădiri.

prevede completarea OG nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România cu definiția resortului turistic. Ca să fie luate în considerare, aceste spații de cazare trebuie clasificate la categoria de la minimum trei stele până la patru sau cinci stele. Aceste structuri de cazare trebuie să îndeplinească, cumulativ, mai multe criterii:

să dețină funcțiuni proprii de alimentație publică;

să ofere facilități de agrement, relaxare și wellness, inclusiv servicii spa;

să aibă amenjate spații verzi amenajate sau zone dedicate recreerii;

să ofere servicii integrate care asigură o experiență turistică completă, distinctă de cea a hotelului clasic.

Ce condiții mai trebuie îndeplinite

Resortul turistic trebuie să fie amplasat pe o suprafață de minimum 10.000 metri pătrați și să fie organizat ca un ansamblu unitar. Acest lucru este necesar pentru a permite desfășurarea majorității serviciilor turistice în cadrul perimetrului său. Criteriile de clasificare pentru aceste structuri sunt similare celor prevăzute pentru hotelurile de trei, patru și cinci stele.

În aceste condiții, orice turistică care îndeplinește condițiile de omologare, poate solicita reclasificarea în resort turistic. Acest lucru se va face fără întreruperea activității.

Actul normativ, care a apărut în Monitorul Oficial și va intra în vigoare pe 24 aprilie 2026, va permite, susțin autorii, investiții mai mari în turism și, totodată, servicii de calitate superioară pentru turiști. Prin introducerea unei definiții legale se creează o categorie clar delimitată pentru investiții majore în turism de calitate. Astfel, se asigură predictibilitate pentru investitori și standarde înalte pentru turiști.

Avantajele definiției pentru resortul turistic

Autorii reglementării mai spun că semnaliazarea explicită pentru resortul turistic crește predictibilitatea cu privire la calitatea serviciilor acordate de structura respectivă. Astfel, definiția oferă, turiștilor posibilitatea de a opta informat, fapt ce oferă mai multă transparență pentru consumator.

Este de așteptat ca o dată ce legea va intra în vigoare investitorii în turism să beneficieze de următoarele avantaje: