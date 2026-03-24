Consultantul în turism Răzvan Pascu a anunțat, într-o postare pe Facebook, că parteneriatul său cu agenția de turism Eturia va ajunge la final după 11 ani de colaborare.

Decizia nu este una imediată, ci va intra în vigoare de la începutul anului 2027, astfel că 2026 va fi ultimul an în care proiectele vor continua în această formulă.

“Dupa 11 ani de colaborare si peste 8000 de cu care am calatorit prin lume, am decis ca parteneriatul meu cu agentia de turism Eturia se va incheia de la 1 ianuarie 2027.

2026 va fi ultimul an in care vom opera calatorii in aceasta formula impreuna, ultimul proiect impreuna fiind Laponia in decembrie 2026. Practic, voi respecta toate promisiunile fata de toti clientii deja inscrisi, pe toate grupurile lansate pana acum.”, a scris Pascu pe .

Ce spune despre experiența acumulată în acești ani

Răzvan Pascu a făcut și un bilanț al activității sale din ultimul deceniu, subliniind dimensiunea comunității create în jurul călătoriilor organizate de el.

“Am inceput multe vacante spunandu-le turistilor sa lase toate grijile in seama mea si sa se bucure pur si simplu de experienta calatoriei si de locurile nou descoperite.

Au trecut mai bine de 11 ani de cand am inceput sa calatoresc cu grupuri de turisti si, privind in urma, imi dau seama ca a fost o perioada incredibila. In toti acesti ani, peste 8000 de turisti romani au calatorit cu mine prin lume. Iar foarte multi dintre ei au revenit in mai multe excursii.”, a mai adăugat el.

Când se va încheia colaborarea

El a subliniat că relațiile construite în timp au depășit simpla experiență turistică.

“Cu unii am petrecut 5–6 Revelioane impreuna. Cu altii am calatorit chiar si in 16 sau 18 excursii diferite. Cu foarte multi am fost la marile minuni ale lumii moderne si sunt peste 1500 de turisti cu care am calatorit in peste 10 destinatii din lume. Practic, luni intregi petrecute impreuna, in colturi diferite ale lumii.

A fost o perioada extraordinara. Am vazut locuri spectaculoase, am trecut uneori si prin momente dificile, dar le-am depasit impreuna – turistii cu rabdare si incredere in mine, iar eu cu grija si responsabilitate pentru fiecare dintre ei.

In toti acesti ani am avut alaturi de mine si partenerii de la Eturia, de care acum am decis sa ma despart din 1 Ianuarie 2027.

Pentru o perioada lunga colaborarea noastra a functionat foarte bine si le sunt recunoscator multor oameni din echipa lor – de la insotitorii de grup pana la oamenii de la Vanzari, Product sau Ticketing. Am avut o relatie buna si cu managementul Eturia pentru o perioada indelungata; si lor le sunt recunoscator pentru momentele bune.

Le multumesc cu recunostinta si tuturor partenerilor nostri din intreaga lume, care ne-au ajutat sa aducem turistilor romani bucuria descoperirii lumii.”, a mai scris Răzvan Pascu.

De ce a decis Răzvan Pascu să încheie colaborarea cu Eturia

Potrivit lui Răzvan Pascu, decizia vine pe fondul unor diferențe de viziune apărute în timp. Acesta a precizat că a fost un partener loial de-a lungul colaborării.

“In timp, insa, au aparut diferente de viziune despre modul in care trebuie tratate grupurile mele si despre directia in care trebuie sa mergem mai departe. Iar cand aceste diferente devin prea mari, uneori pasul firesc este sa mearga fiecare pe drumul sau. Exact asta fac acum.

Nu este o decizie de moment, ci ceva analizat, discutat si stiut deja de cateva luni.”, a mai precizat consultantul în turism.

“In toti acesti ani am fost un partener extrem de loial, atat de loial si muncitor incat si in ziua de astazi sunt foarte multi oameni care cred ca agentia de turism Eturia este a mea. Nu, nu este si nu a fost niciodata. Si nici nu intentionez sa mai avem vreo colaborare dupa 1 Ianuarie 2027.”

Ce se întâmplă cu excursiile deja programate

Consultantul în turism a transmis un mesaj clar pentru turiștii care au deja rezervări pentru 2026.

“Pentru claritate, toate proiectele programate cu Eturia avand numele meu pe ele, pentru anul 2026, raman valabile si le voi respecta, asa cum mi se pare normal. Clientii trebuie sa stie ca toate excursiile contractate deja cu Eturia pentru anul acesta cu mine se vor desfasura in foarte bune conditii si ca voi face tot ce tine de mine pentru ca fiecare turist sa primeasca experienta pe care o asteapta. Din partea mea sigur va fi asa.”

Ce planuri are Răzvan Pascu pentru viitor

În mesajul său, Răzvan Pascu a sugerat că urmează o nouă etapă profesională, fără a oferi încă toate detaliile.

“E momentul sa trec la nivelul urmator, dar o sa revin si pe acest subiect, cu alta ocazie.”

Totodată, el a pus accent pe comunitatea construită în jurul proiectelor sale.

“Dincolo de destinatii, sunt mandru ca in toti acesti ani am reusit sa construiesc ceva mult mai valoros, ceva ce nimeni nu imi va putea lua vreodata: o COMUNITATE.”

Mesajul pentru turiști și parteneri

La final, consultantul le-a mulțumit atât colaboratorilor, cât și turiștilor care i-au fost alături.

“Si mai ales le multumesc turistilor pentru increderea extraordinara pe care mi-au acordat-o in toti acesti ani. Asta ma motiveaza si pe mai departe, cu privire la planurile mele de viitor.”

“Multumesc tuturor, dar mai ales sotiei mele si copiilor, a caror sustinere in toti acesti ani mi-a dat mereu forta sa mut muntii.

Cu recunostinta pentru acesti ani plini, grei, dar foarte frumosi.”, a conchis Răzvan Pascu.