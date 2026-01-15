B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Abuzuri filmate în sediul poliției din Verona, cu un român printre victime. Cum au ajuns imaginile să devină probe decisive într-un proces de tortură (VIDEO)

Abuzuri filmate în sediul poliției din Verona, cu un român printre victime. Cum au ajuns imaginile să devină probe decisive într-un proces de tortură (VIDEO)

Iulia Petcu
15 ian. 2026, 16:37
Abuzuri filmate în sediul poliției din Verona, cu un român printre victime. Cum au ajuns imaginile să devină probe decisive într-un proces de tortură (VIDEO)
sursa foto: captura video YouTube/Rai
Cuprins
  1. Ce arată imaginile din sediul poliției din Verona
  2. Ce acuzații li se aduc polițiștilor și ce pedepse riscă
  3. Ce spun victimele și avocații acestora
  4. Cum descrie românul Nicolae Daju abuzurile suferite
  5. Ce urmează în anchetele care vizează poliția din Verona

Un dosar penal de mare impact zguduie poliția din Verona, după ce mai multe înregistrări video au scos la iveală abuzuri grave comise asupra persoanelor reținute. Printre victime se află și un român, iar procurorii italieni cer pedepse cu închisoarea pentru doi foști agenți, considerați responsabili pentru acte de violență și umilire sistematică.

Ce arată imaginile din sediul poliției din Verona

Camerele de supraveghere din sala „Acquario”, spațiul destinat persoanelor reținute din sediul poliției de pe via Lungadige Galtarossa, surprind scene considerate șocante de anchetatori. Înregistrările realizate între 2022 și 2023 documentează agresarea mai multor persoane, inclusiv o palmă aplicată lui Mattia Tacchi și folosirea sprayului lacrimogen împotriva românului Nicolae Daju, după ce acesta fusese trântit la pământ.

Pentru procurorii Carlo Boranga și Chiara Bisso, aceste imagini constituie proba centrală într-unul dintre cele mai grave procese privind violențele comise într-o secție de poliție din Italia. „Imaginile din sala Acquario vorbesc clar. Probele furnizate de sistemele de supraveghere video nu au fost niciodată contestate de Curtea de Casație”, a declarat în instanță procurorul Chiara Bisso., citată de publicația italiană Corriere del Veneto.

Ce acuzații li se aduc polițiștilor și ce pedepse riscă

În centrul anchetei se află foștii polițiști Alessandro Migliore și Loris Colpini, acuzați de tortură asupra mai multor persoane aflate în stare de reținere sau arest. Potrivit procurorilor, victimele ar fi fost în special persoane vulnerabile, dependente de droguri, oameni fără adăpost sau cetățeni străini, aflați într-o poziție de inferioritate evidentă.

Pe lângă acuzațiile de violență, cei doi sunt suspectați și de falsificarea unor procese-verbale, în încercarea de a justifica intervențiile agresive. Ancheta scoate la iveală un tipar de comportament abuziv, care ar fi fost tolerat sau trecut cu vederea o perioadă îndelungată.

Procesul se apropie de final, iar procurorii au formulat cereri de condamnare considerabile, după aproape trei ore de pledoarii susținute în instanță. Un memoriu de 180 de pagini a fost depus la dosar, în care se solicită 7 ani și 4 luni de închisoare pentru Alessandro Migliore, acuzat inclusiv de refuz și omisiune în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

Pentru Loris Colpini, acuzat și de vătămare corporală, cu agravanta discriminării sau a urii rasiale, procurorii cer o pedeapsă de 3 ani și 10 luni de detenție. Gravitatea faptelor și caracterul repetat al acestora cântăresc decisiv în solicitările formulate.

Ce spun victimele și avocații acestora

În fața instanței a luat cuvântul și partea civilă, reprezentată de avocatele Alice Chiementin și Rania Maadani. Ele îi apără pe românul Nicolae Daju, agresat de Migliore, și pe Adil Tantoui, lovit de Colpini, despre care se susține că ar fi fost insultat rasist.

„Clientul meu a suferit o dublă nedreptate. A sunat la poliție pentru că fusese rănit la cap și s-a trezit arestat și dus la sediul poliției, fără ca cineva să fi explicat vreodată de ce”, a declarat avocata Maadani, potrivit Adevărul.

Partea civilă a solicitat despăgubiri pentru discriminare și pentru daune aduse sănătății, reputației și demnității victimelor.

Cum descrie românul Nicolae Daju abuzurile suferite

Printre cele mai grave episoade se numără cele relatate de Nicolae Daju, care ar fi fost târât pe jos „ca o cârpă” într-una dintre celulele secției. Ajuns în Italia în 2020 pentru a-și găsi un loc de muncă, bărbatul a ajuns să trăiască pe străzi, în Verona.

„Eram la barul Primo Kilometro, în zona Fiera. Eram cu un prieten, beam o bere și o cafea. Dintr-odată a sosit o mașină de poliție, doi ofițeri au coborât și au venit direct la noi. Și ne-au cerut actele”, a povestit Nicolae. Deși le-a prezentat documentele, susține că a fost dus în spatele mașinii de poliție și stropit cu spray cu piper.

La secție, afirmă că a fost tras de păr și închis într-o celulă, fiind refuzat când a cerut să meargă la toaletă. „Am stat într-un colț și am făcut pipi. Din păcate, m-au pedepsit pentru asta”, a relatat românul, descriind apoi cum a fost din nou agresat și târât pe jos.

Ce urmează în anchetele care vizează poliția din Verona

Următoarea audiere din acest dosar este programată în februarie, când avocații apărării își vor susține argumentele. În paralel, se apropie de final și audierea preliminară într-un al doilea dosar, care vizează 16 polițiști, foști colegi ai lui Migliore și Colpini.

În acest caz sunt investigate fapte de tortură, vătămare corporală, delapidare, omisiunea denunțării unei infracțiuni și fals intelectual. Dimensiunea anchetei transformă scandalul din Verona într-unul dintre cele mai ample procese privind abuzurile comise în interiorul unei secții de poliție din Italia.

Tags:
Citește și...
Apariție plină de energie a Primei Doamne a Franței la Disneyland Paris. Cum a reușit Brigitte Macron să surprindă publicul
Externe
Apariție plină de energie a Primei Doamne a Franței la Disneyland Paris. Cum a reușit Brigitte Macron să surprindă publicul
S-a îmbogățit din donații după ce l-a huiduit pe Trump. Povestea unui angajat Ford (VIDEO)
Externe
S-a îmbogățit din donații după ce l-a huiduit pe Trump. Povestea unui angajat Ford (VIDEO)
Trump afirmă că „uciderile s-au terminat în Iran” / Mai multe țări le cer cetăţenilor lor să părăsească imediat Iranul / Surse Reuters: O intervenție militară americană ar putea avea loc în următoarele 24 de ore
Externe
Trump afirmă că „uciderile s-au terminat în Iran” / Mai multe țări le cer cetăţenilor lor să părăsească imediat Iranul / Surse Reuters: O intervenție militară americană ar putea avea loc în următoarele 24 de ore
Ucraina declară stare de urgență în sectorul energetic. Zelenski: „Consecințele loviturilor rusești sunt severe”
Externe
Ucraina declară stare de urgență în sectorul energetic. Zelenski: „Consecințele loviturilor rusești sunt severe”
Croația reintroduce serviciul militar obligatoriu pentru tinerii bărbați
Externe
Croația reintroduce serviciul militar obligatoriu pentru tinerii bărbați
Austria reduce TVA la alimentele de bază, în încercarea de a tempera inflația. Măsura intră în vigoare din iulie
Externe
Austria reduce TVA la alimentele de bază, în încercarea de a tempera inflația. Măsura intră în vigoare din iulie
Zeci de morți în Thailanda după ce o macara s-a prăbușit peste un tren de călători (VIDEO)
Externe
Zeci de morți în Thailanda după ce o macara s-a prăbușit peste un tren de călători (VIDEO)
Newsweek: Dilema lui Trump. De ce SUA nu pot bombarda Teheranul până devine o democrație. Lecția Venezuela nu se aplică
Externe
Newsweek: Dilema lui Trump. De ce SUA nu pot bombarda Teheranul până devine o democrație. Lecția Venezuela nu se aplică
Americanii nu sunt de acord cu anexarea Groenlandei de către SUA. Doar unul din cinci americani îl susține pe Donald Trump
Externe
Americanii nu sunt de acord cu anexarea Groenlandei de către SUA. Doar unul din cinci americani îl susține pe Donald Trump
Orientul Mijlociu se pregătește de război. Donald Trump intenționează să atace Iranul (surse israeliene)
Externe
Orientul Mijlociu se pregătește de război. Donald Trump intenționează să atace Iranul (surse israeliene)
Ultima oră
18:04 - Angajații Primăriei Iași care vin beți la serviciu vor fi concediați. Cum vrea Mihai Chirica să reducă din cheltuielile de personal
17:55 - Apariție plină de energie a Primei Doamne a Franței la Disneyland Paris. Cum a reușit Brigitte Macron să surprindă publicul
17:39 - „Taxe de vorbești singur”. Noile impozite îi lasă înmărmuriți și pe slătineni
17:16 - S-a îmbogățit din donații după ce l-a huiduit pe Trump. Povestea unui angajat Ford (VIDEO)
17:15 - Crescătorie ilegală de reptile descoperită într-un apartament din Bihor de Garda de Mediu. Ce animale exotice erau ținute în doar 12 mp (FOTO)
16:55 - Înalta Curte, atac dur la Guvernul Bolojan. „Se anulează pensiile de serviciu”. Raport trimis Curții Constituționale
16:38 - Femeie din Aiud, arestată după ce şi-a ucis copilul nou-născut. Ce a arătat expertiza psihiatrică
16:25 - Aproape jumătate dintre adolescenți sunt expuși riscului dependenței de tehnologie. Pericolul din online
16:20 - CTP: „Este prima dată când dl Ciprian Ciucu mă face să rânjesc”. Gazetarul, critici dure pentru Ciucu și Bolojan
15:58 - Curtea de Apel București a respins cererea de recuzare a judecătoarei Olimpiea Crețeanu, formulată de Administrația Prezidențială. Ea va decide vineri soarta a doi judecători CCR