Un dosar penal de mare impact zguduie poliția din Verona, după ce mai multe înregistrări video au scos la iveală abuzuri grave comise asupra persoanelor reținute. Printre victime se află și un român, iar procurorii italieni cer pedepse cu închisoarea pentru doi foști agenți, considerați responsabili pentru acte de violență și umilire sistematică.

Ce arată imaginile din sediul poliției din Verona

Camerele de supraveghere din sala „Acquario”, spațiul destinat persoanelor reținute din sediul poliției de pe via Lungadige Galtarossa, surprind scene considerate șocante de anchetatori. Înregistrările realizate între 2022 și 2023 documentează agresarea mai multor persoane, inclusiv o palmă aplicată lui Mattia Tacchi și folosirea sprayului lacrimogen împotriva românului Nicolae Daju, după ce acesta fusese trântit la pământ.

Pentru procurorii Carlo Boranga și Chiara Bisso, aceste imagini constituie proba centrală într-unul dintre cele mai grave procese privind violențele comise într-o secție de poliție din Italia. „Imaginile din sala Acquario vorbesc clar. Probele furnizate de sistemele de supraveghere video nu au fost niciodată contestate de Curtea de Casație”, a declarat în instanță procurorul Chiara Bisso., citată de publicația italiană .

Ce acuzații li se aduc polițiștilor și ce pedepse riscă

În centrul anchetei se află foștii polițiști Alessandro Migliore și Loris Colpini, acuzați de tortură asupra mai multor persoane aflate în stare de reținere sau arest. Potrivit procurorilor, victimele ar fi fost în special persoane vulnerabile, dependente de droguri, oameni fără adăpost sau cetățeni străini, aflați într-o poziție de inferioritate evidentă.

Pe lângă acuzațiile de violență, cei doi sunt suspectați și de falsificarea unor procese-verbale, în încercarea de a justifica intervențiile agresive. Ancheta scoate la iveală un tipar de comportament abuziv, care ar fi fost tolerat sau trecut cu vederea o perioadă îndelungată.

Procesul se apropie de final, iar procurorii au formulat cereri de condamnare considerabile, după aproape trei ore de pledoarii susținute în instanță. Un memoriu de 180 de pagini a fost depus la dosar, în care se solicită 7 ani și 4 luni de închisoare pentru Alessandro Migliore, acuzat inclusiv de refuz și omisiune în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

Pentru Loris Colpini, acuzat și de vătămare corporală, cu agravanta discriminării sau a urii rasiale, procurorii cer o pedeapsă de 3 ani și 10 luni de detenție. Gravitatea faptelor și caracterul repetat al acestora cântăresc decisiv în solicitările formulate.

Ce spun victimele și avocații acestora

În fața instanței a luat cuvântul și partea civilă, reprezentată de avocatele Alice Chiementin și Rania Maadani. Ele îi apără pe Nicolae Daju, agresat de Migliore, și pe Adil Tantoui, lovit de Colpini, despre care se susține că ar fi fost insultat rasist.

„Clientul meu a suferit o dublă nedreptate. A sunat la poliție pentru că fusese rănit la cap și s-a trezit arestat și dus la sediul poliției, fără ca cineva să fi explicat vreodată de ce”, a declarat avocata Maadani, potrivit Adevărul.

Partea civilă a solicitat despăgubiri pentru discriminare și pentru daune aduse sănătății, reputației și demnității victimelor.

Cum descrie românul Nicolae Daju abuzurile suferite

Printre cele mai grave episoade se numără cele relatate de Nicolae Daju, care ar fi fost târât pe jos „ca o cârpă” într-una dintre celulele secției. Ajuns în în 2020 pentru a-și găsi un loc de muncă, bărbatul a ajuns să trăiască pe străzi, în Verona.

„Eram la barul Primo Kilometro, în zona Fiera. Eram cu un prieten, beam o bere și o cafea. Dintr-odată a sosit o mașină de poliție, doi ofițeri au coborât și au venit direct la noi. Și ne-au cerut actele”, a povestit Nicolae. Deși le-a prezentat documentele, susține că a fost dus în spatele mașinii de poliție și stropit cu spray cu piper.

La secție, afirmă că a fost tras de păr și închis într-o celulă, fiind refuzat când a cerut să meargă la toaletă. „Am stat într-un colț și am făcut pipi. Din păcate, m-au pedepsit pentru asta”, a relatat românul, descriind apoi cum a fost din nou agresat și târât pe jos.

Ce urmează în anchetele care vizează poliția din Verona

Următoarea audiere din acest dosar este programată în februarie, când avocații apărării își vor susține argumentele. În paralel, se apropie de final și audierea preliminară într-un al doilea dosar, care vizează 16 polițiști, foști colegi ai lui Migliore și Colpini.

În acest caz sunt investigate fapte de tortură, vătămare corporală, delapidare, omisiunea denunțării unei infracțiuni și fals intelectual. Dimensiunea anchetei transformă scandalul din Verona într-unul dintre cele mai ample procese privind abuzurile comise în interiorul unei secții de poliție din Italia.