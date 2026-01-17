Un cetățean afgan, suspectat că făcea parte dintr-o rețea de trafic de migranți și care a avut un comportament violent, a fost imobilizat de polițiștii de frontieră în municipiul . Acțiunea vine în continuarea unei anchete în urma căreia doi cetățeni pakistanezi au fost arestați preventiv pentru trafic de migranți.

Acțiune a polițiștilor de frontieră în Timișoara

Potrivit Poliției de Frontieră, pe 15 ianuarie, doi cetățeni pakistanezi au fost arestați preventiv pentru trafic de migranți, în urma unei acțiuni desfășurate de polițiștii de frontieră din Timișoara. Cercetările au continuat și în zilele următoare, anchetatorii vizând destructurarea întregii rețele implicate, conform Agerpres.

Astfel, a doua zi după arestarea celor doi pakistanezi, polițiștii de frontieră au oprit în trafic, în municipiul Timișoara, alte două persoane: un cetățean afgan și un cetățean român. Pe numele acestora existau mandate de aducere în calitate de suspecți într-un dosar penal aflat în instrumentare.

Comportament violent și distrugerea probelor

Conform comunicatului Poliției de Frontieră, în timpul intervenției, cele două persoane nu s-au supus somațiilor legale. Cetățeanul afgan a fost necooperant și a manifestat un comportament violent, distrugând mai multe probe aflate asupra sa.

În aceste condiții, polițiștii de frontieră au procedat la imobilizarea celor doi suspecți și la conducerea lor la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, pentru efectuarea verificărilor și continuarea cercetărilor.

Activități de trafic de migranți

În urma investigațiilor, polițiștii au stabilit că, în perioada noiembrie 2025 – ianuarie 2026, cetățeanul afgan și cel român, împreună cu cei doi pakistanezi arestați pe 15 ianuarie, ar fi desfășurat activități specifice traficului de migranți.

Mai exact, aceștia ar fi fost implicați în racolarea, îndrumarea, călăuzirea, adăpostirea și transportul unor migranți, în scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat.

Urmează propunerea de arestare preventivă

Cetățeanul afgan și complicele său român au fost reținuți de polițiști și urmează să fie prezentați în fața unui judecător, cu propunerea de arestare preventivă.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii de frontieră continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale și identificarea altor persoane implicate.