Rețea de medici falși în România. Percheziții la Ministerul Sănătății

12 medici falși sunt în vizorul procurorilor de la Parchetul General, după ce suspecții ar fi obținut de la Ministerul Sănătăţii recunoaşterea unor studii de rezidenţiat făcute la o universitate din Chişinău deşi, în realitate, ei nu au urmat cursurile respective.

Ce spun procurorii despre rețeaua de medici falși

Portrivit procurorilor, titlurile de calificare se refereau la diverse specialităţi, precum medicină de urgenţă, ortodonţie, chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă, imagistică, chirurgie dento-alveolară şi parodontologie.

„Din probatoriul administrat rezultă însă indicii temeinice că studiile de rezidenţiat, care presupuneau prezenţa fizică obligatorie a medicilor rezidenţi la bazele clinice universitare, nu au avut loc în realitate, în condiţiile în care, pe perioada cursurilor de specializare, medicii rezidenţi se aflau în România, unde erau salarizaţi cu normă întreagă.”, transmite Parchetul General.

Descinderi la Ministerul Sănătății

Anchetatorii au ajuns și la Ministerul Sănătății. Mai multe birouri din instituție au fost sigilate de procurori. spune că sesizarea e de anul trecut și nu înțelege de ce procurorii acționează abia acum.

”Sesizarea s-a făcut în 2024, nu s-a făcut acum. Este vorba de o anchetă a Parchetului General cu privire la anumite certificate de medic specialist eliberate în fals. Discutăm despre 12 persoane care ar fi realizat stagiile de pregătire în rezidenţiat în Republica Moldova cu toate că aceste persoane erau angajate în România şi în realitate nu ar fi realizat aceste stagii de pregătire. Ancheta este în derulare, nu am informaţii suplimentare.

S-au sigilat birourile din Ministerul Sănătăţii unde se fac aceste percheziţii şi am înaintat şi voi înainta Parchetului General documentele solicitate pentru realizarea anchetei. Dacă se găsesc vinovaţi cei din Ministerul Sănătăţii voi fi primul care le va desface contractul de muncă şi îi va scoate din funcţiile de conducere.”, a declarat, după vizita procurorilor, Alexandru Rogobete, ministrul .