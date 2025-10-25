Ministrul Sănătății, Alexandru , a anunțat, vineri, că se lucrează la o a Direcțiilor de Sănătate Publică.

Reorganizarea DSP

„Lucrez cu echipa mea din Ministerul Sănătății, dar și cu oameni din sănătatea publică, la o regândire a atribuțiilor, în primă fază, a Direcțiilor de Sănătate Publică”, a transmis ministrul Sănătății, conform Agerpres.

„O separare clară a zonei de sănătate publică din cadrul Direcțiilor și din zona de inspecție sanitară de stat astfel încât inspectorii sanitari să nu mai fie în subordinea directorilor executivi din cadrul direcțiilor de sănătate publică. O regândire a modului în care sunt acordate avizele sanitare de funcționare, pentru că de la începutul anului am depistat vreo trei sau patru avize emise ilegal”, a adăugat el.

„Din punctul meu de vedere, s-a pierdut total controlul administrativ și legislativ asupra acestor Direcții de Sănătate Publică. Da, trebuie reorganizate. Dar nu doar reorganizate, ci regândită legislația și modul lor de funcționare”, a mai declarat Alexandru Rogobete.

Camere de supraveghere în spitale

Rogobete a precizat și că odată cu modificarea legislației din România, toate spitalele publice din țară vor fi obligate să instaleze camere de supraveghere video și să păstreze înregistrările pentru maxim 60 de zile.

„În multe spitale publice din România, în momentul de față există camere de luat vederi, există și butoane de panică, dar pentru că nu exista legislație, camerele de monitorizare nu înregistrau imagini”, a spus el.

„Odată cu modificarea legislativă, unitățile sanitare vor fi obligate, acolo unde există camere de luat vederi, să monitorizeze și să înregistreze imaginile pentru maxim 60 de zile. Acolo unde nu există, timp de doi ani de la momentul apariției în Monitorul Oficial, să instaleze astfel de camere”, a adăugat.

Ministrul Sănătății a precizat că prin proiectele derulate prin Programul Național de Redresare și Reziliență a semnat deja 207 contracte cu unități medicale.