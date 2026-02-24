B1 Inregistrari!
Rețetă de post cu mai puțin de 15 lei. Preparatul cremos care se face în 30 de minute și îți ajunge pentru toată familia

Selen Osmanoglu
24 feb. 2026, 15:04
Sursă foto: Freepik
  1. Ingrediente puține, gust intens
  2. Mod de preparare: rapid și fără bătăi de cap

Într-o perioadă în care tot mai multe gospodine sunt atente la cheltuieli, dar nu vor să renunțe la gust, rețetele de post devin o adevărată provocare. Din fericire, există variante care îmbină simplitatea cu savoarea. Ciupercile cu smântână vegetală și usturoi sunt un exemplu perfect: puține ingrediente, timp scurt de preparare și un rezultat care poate rivaliza cu multe mâncăruri „de dulce”. Iată ce trebuie să faci pentru a te bucura de acest preparat!

Ingrediente puține, gust intens

Ciupercile sunt printre cele mai accesibile alimente din supermarketuri și piețe. Versatile și ușor de gătit, acestea pot fi transformate rapid într-un preparat cremos și aromat.

Pentru această rețetă ai nevoie de:

  • 500 g ciuperci champignon: aproximativ 7 lei
  • 200 ml smântână vegetală pentru gătit: aproximativ 4 lei
  • 2-3 căței de usturoi
  • 1 lingură de ulei
  • Sare și piper, după gust
  • Mărar sau pătrunjel (opțional)

Costul total ajunge la circa 15 lei, în funcție și de magazinul din care sunt cumpărate aceste produse.

Mod de preparare: rapid și fără bătăi de cap

Rețeta poate fi pregătită chiar și de cei fără prea multă experiență în bucătărie. Mai întâi, ciupercile se curăță, se spală și apoi se feliază. Ulterior, într-o tigaie încinsă, se adaugă uleiul și usturoiul mărunțit, care se călește aproximativ 30 de secunde, cât să-și elibereze aroma, scrie Click.

Se pun apoi ciupercile în tigaie și se gătesc timp de 7-10 minute, până când scade lichidul lăsat de acestea. După ce apa s-a evaporat, se adaugă smântâna vegetală, iar preparatul se condimentează cu sare și piper. Se mai lasă pe foc încă 5 minute, până când sosul capătă o consistență cremoasă.

La final, se presară verdeață proaspătă și se servește cu pâine sau mămăligă caldă. Simplu, rapid și prietenos cu bugetul, ciupercile cu smântână vegetală și usturoi sunt o soluție ideală pentru mesele din Postul Paștelui. Poftă bună!

