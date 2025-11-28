B1 Inregistrari!
Musaca cu cartofi și ciuperci, preparatul perfect pentru diversificarea meniului de post. Cum se prepară

28 nov. 2025, 19:39
Musaca cu cartofi și ciuperci, preparatul perfect pentru diversificarea meniului de post. Cum se prepară
Sursă foto: Freepik/ @timolina
Cuprins
  1. De ce ingrediente ai nevoie pentru musacaua cu cartofi și ciuperci
  2. Cum se pregătește musacaua de post

Este o perioadă în care credincioșii caută noi rețete pe care le-ar putea încerca în Postul Crăciunului și totodată, să nu necesite ore întregi în bucătărie și ingrediente scumpe sau greu de găsit. De altfel, este important ca cei care țin postul să nu îl simtă ca o povară pentru că sunt nevoiți să renunțe la toate gusturile care le plac. Un preparat care respectă toate criteriile anterior menționate este musacaua cu cartofi și ciuperci.

De ce ingrediente ai nevoie pentru musacaua cu cartofi și ciuperci

Deși are o savoare anume, ce va face greu să vă opriți la prima porție, musacaua are la bază ingrediente simple și, totodată, accesibile din punct de vedere al prețului.

Ingrediente:

  • 500 de grame de cartofi;
  • 500 de grame de ciuperci;
  • Două cepe;
  • Un morcov;
  • 50 de grame de margarină;
  • Trei linguri de bulion;
  • Sare, după gust;
  • Piper, după gust;
  • Patru linguri de ulei;
  • Mărar;
  • Pătrunjel.

Odată ce avem toate aceste ingrediente, suntem gata pentru gătit.

Cum se pregătește musacaua de post

Primul pas presupune curățarea cartofilor, tăierea în cuburi și punerea la fiert, potrivit KiloRețete. Odată fierți, se scot din apă și se amestecă cu margină, sare și piper, până se transformă într-un piure.

În continuare, este nevoie să călim morcovul și ceapa. Când aceasta din urmă a început să se gătească, iar culoarea sa să se transparentizeze, vom adăuga în tigaie și ciupercile tăiate cubulețe. Se va pune în tigaie și puțină apă și se lasă totul la fiert.

Când apa a scăzut, legumele din tigaie trebuie trecute prin blender și amestecate cu bulion și verdeață tocată cât mai mărunt. Mai departe, într-o tavă unsă bine cu unt sau margarină, se pune un strat de cartofi, unul de compoziție din morcovi, ceapă și ciuperci, până când rămânem fără ingrediente. Atenție totuși, ca ultimul strat să fie de cartofi.

La final, musacaua se pune la cuptorul preîncălzit la 180 de grade, vreme de 30 de minute.

