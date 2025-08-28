Rețetă de zacuscă de vinete. Sfaturi pentru o păstrare eficientă

Zacusca de perfectă nu ține doar de ingrediente, ci și de modul de . Iată care este secretul pentru care aceasta să reziste perfect peste iarnă.

Cuprinsâ

O păstrare eficientă

Ingrediente necesare

2 kg vinete coapte

1 kg ardei kapia copți

500 g ceapă

300 ml ulei

2-3 linguri pastă de roșii

Sare, piper, foi de dafin după gust

1 lingură zahăr (opțional)

Mod de preparare

Vinetele și ardeii se coc pe grătar sau în cuptor, apoi se curăță de coajă și cotor, conform .

Aceste legume se toacă mărunt, manual sau cu ajutorul unui blender, în funcție de textura dorită. Ceapa se călește în ulei până devine aurie și moale.

Într-o oală mare, se amestecă vinetele, ardeii, ceapa călită și pasta de roșii. Se adaugă sare, piper, foile de dafin și zahărul, dacă este folosit.

Se fierbe la foc mic, amestecând constant pentru a evita lipirea, timp de aproximativ 45-60 de minute. Aceasta trebuie să capete o consistență cremoasă, dar nu prea lichidă.

Zacusca fierbinte se pune în borcane sterilizate, se acoperă cu capace și se întorc borcanele cu susul în jos pentru câteva minute, pentru sigilare.

Păstrare eficientă

Zacusca trebuie să fie depozitată într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină. Odată deschisă, ea trebuie păstrată la frigider și consumată în maximum două săptămâni.

Pentru un plus de aromă, poți adăuga 2-3 căței de usturoi pisați sau un vârf de ardei iute în timpul fierberii.