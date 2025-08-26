Când se adaugă sarea în mâncare? Momentul potrivit, ales în funcție de preparat. Iată despre ce este vorba

Sarea este elementul care dă gust oricărui preparat, însă contează foarte mult și momentul în care o adaugi. Iată când să presari , în funcție de !

La ciorbe, supe și tocănițe, sarea se pune la începutul procesului de gătire, conform .

Ingredientele au nevoie de timp ca să absoarbă sarea, astfel încât aroma să fie uniformă și naturală.

Dacă o pui la final, gustul rămâne superficial și dezechilibrat.

Apa pentru paste trebuie să fie sărată încă înainte să fiarbă. Mulți fac greșeala să pună sarea după ce apa clocotește sau direct peste pastele fierte.

Pastele absorb sare doar în timpul fierberii. Italienii spun că apa pentru paste trebuie să fie „la fel de sărată ca marea”.

Carnea este printre cele mai pretențioase când vine vorba de sare. Condimentul se adaugă astfel:

Chiar înainte de prăjire sau coacere: pentru a crea o crustă crocantă și a sigila sucurile.

Imediat după gătire: pentru un plus de aromă, cât carnea e încă fierbinte și „primește” sarea în fibre.

Tehnica aceasta se aplică și în cazul peștelui. De menționat este că sarea trebuie folosită fin.

Dacă fierbi legumele, atunci sarea se pune în apă de la început, pentru ca ele să capete gust și să nu rămână fade.

Dacă vorbim despre prăjire sau coacere, atunci sarea vine la final sau aproape de final, pentru a păstra textura și pentru a evita eliminarea excesivă a apei.