Acasa » Eveniment » Reținere DIICOT în Ilfov, într-un dosar de trafic de droguri. Ce au descoperit anchetatorii în locuința suspectului (GALERIE FOTO, VIDEO)

Reținere DIICOT în Ilfov, într-un dosar de trafic de droguri. Ce au descoperit anchetatorii în locuința suspectului (GALERIE FOTO, VIDEO)

Iulia Petcu
04 dec. 2025, 19:28
Reținere DIICOT în Ilfov, într-un dosar de trafic de droguri. Ce au descoperit anchetatorii în locuința suspectului (GALERIE FOTO, VIDEO)
sursa foto: Poliția Română
Cuprins
  1. Ce au descoperit anchetatorii în locuința suspectului
  2. Cum a descris Poliția Română intervenția și probele ridicate
  3. Ce măsuri preventive au fost solicitate de procurori

Procurorii DIICOT au anunțat o reținere importantă într-un dosar de trafic de droguri, după ce anchetatorii au documentat o activitate infracțională desfășurată pe parcursul anului 2025. Investigația a vizat o cultură de canabis produsă în interiorul unei locuințe din județul Ilfov, iar descoperirile făcute la percheziție au confirmat suspiciunile autorităților. Măsurile luate în acest caz au fost însoțite de proceduri judiciare derulate cu sprijinul mai multor structuri de ordine publică.

Ce au descoperit anchetatorii în locuința suspectului

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea unui inculpat de 34 de ani, cercetat pentru „săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc”. Conform instituției, „din probatoriul administrat a reieșit faptul că, pe parcursul anului 2025, inculpatul a inițiat și dezvoltat o cultură de canabis, indoor, destinată comercializării”.

În urma descinderii efectuate în locuința acestuia, în județul Ilfov, anchetatorii au găsit 15 plante de canabis cu tulpini de aproximativ un metru, aproape 2 kilograme de substanță vegetală, o instalație specifică pentru întreținerea culturii, un cântar de precizie și mai multe mijloace de probă. Percheziția a consolidat acuzațiile și a dus la măsura preventivă dispusă ulterior.

Cum a descris Poliția Română intervenția și probele ridicate

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București au prezentat la rândul lor detalii despre operațiune. În comunicatul instituției se arată că aceștia, „împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, au documentat activitatea infracțională a unei persoane, de 34 de ani, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc”.

Potrivit aceleiași surse, „din probatoriul administrat a reieșit faptul că, pe parcursul anului 2025, persoana cercetată ar fi inițiat și dezvoltat o cultură de canabis, indoor, destinată comercializării”. Polițiștii au menționat și data acțiunii: „În urma percheziției efectuate, la data de 3 decembrie 2025, de către polițiști, în locuința acesteia din județul Ilfov, au fost descoperite și ridicate 15 plante cu înălțimea la tulpină de aproximativ un metru, 2 kilograme de canabis, o instalație destinată întreținerii culturii, un cântar de precizie, precum și alte mijloace de probă”.

Ce măsuri preventive au fost solicitate de procurori

DIICOT a precizat că „astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București, cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile”. Instituția subliniază în comunicatul oficial că pe parcursul procedurii „persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”.

La rândul lor, polițiștii au transmis că „la data de 4 decembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea persoanei cercetate”, iar acțiunea a fost realizată cu sprijinul jandarmilor din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, relatează g4media.ro.

