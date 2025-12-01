B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
01 dec. 2025, 15:09
Sursa foto: Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa / Facebook

Incident la parada din Constanța, de Ziua Națională. O femeie recalcitrantă a fost scoasă din mulțime și imobilizată de jandarmi.

Gruparea de Jandarmi Mobilă (GJM) Constanța a transmis mai multe precizări, după ce imagini cu incidentul au început să circule pe rețelele sociale.

„Cu privire la imaginile apărute în spațiul public din timpul paradei desfășurate în Constanța, Gruparea de Jandarmi Mobila Constanța face următoarele precizări: în timpul desfășurării paradei de 1 Decembrie, în zona destinată publicului, o femeie cunoscută cu afecțiuni psihice a devenit recalcitrantă cu forțele de ordine, manifestând un comportament imprevizibil și potențial periculos pentru participanți.

Pentru a preveni orice incident și a proteja siguranța celor din jur, jandarmii au fost nevoiți să intervină și să o imobilizeze. Menționăm că femeia era însoțită de tatăl său, care a colaborat cu forțele de ordine și i-a sprijinit în gestionarea situației”, a transmis de GJM Constanța, citată de Agerpres.

Jandarmii au mai comunicat faptul că intervenția a avut loc inclusiv pentru a proteja femeia în cauză.

Ulterior, un echipaj medical a transportat-o la Spitalul Județean Constanța pentru analize și tratament.

