Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) continuă să evolueze. RetuRO, compania care îl administrează, a lansat o inițiativă destinată zonelor rurale, unde lipsa infrastructurii moderne îngreunează colectarea ambalajelor. Noua soluție, inspirată din modele aplicate deja în alte țări europene, își propune să faciliteze reciclarea pentru micii comercianți și locuitorii din sate.

Cum funcționează noua metodă de colectare

Anca Marinescu, Corporate Affairs și Communication Manager la , a prezentat joi proiectul în cadrul unei dezbateri de specialitate.

„Atenţia noastră se îndreaptă spre accesibilizarea sistemului şi în mediul rural, unde nu există mari retaileri, nu există aparatele automate de colectare şi unde, în mod ideal, colectarea ar trebui să se facă la micile magazine, manual”, a explicat Marinescu, potrivit Agerpres.

Ea a adăugat că, începând din luna august, echipa RetuRO a testat o metodă inspirată din Ungaria. Un camion de mari dimensiuni care se deplasează prin sate și colectează de la micii comercianți. „Acesta este şi motivul pentru care, începând cu luna august, colegii mei din zona comercială au identificat o soluţie care funcţionează în Ungaria, şi anume un camion de mari dimensiuni care colectează ambalajele de la micii comercianţi din mediul rural, itinerant”, a precizat ea.

Sistemul simplifică procesul de returnare a garanțiilor și elimină întârzierile financiare. „Magazinele din mediul rural își vor primi banii pe garanții și pe tariful lor de gestionare într-o săptămână”, a spus managera RetuRO SGR. Această măsură ar trebui să reducă presiunea asupra fluxului financiar al micilor magazine. De asemnea inițiativa urmărește să încurajeze participarea lor activă în sistemul de .

Unde funcționează deja sistemul

Potrivit reprezentantei RetuRO, noul model de colectare este deja implementat experimental în nouă județe. Până la sfârșitul anului, proiectul va fi extins și într-un al zecelea județ. Aceste camioane speciale funcționează ca niște automate de colectare (RVM-uri), însă dedicate comercianților. „Aceste mașini sunt un fel de RVM-uri (automate de colectare – n.r.) cum avem noi consumatorii, doar că sunt pentru comercianți”, a explicat Marinescu.

RetuRO analizează rezultatele pilotului înainte de o posibilă extindere. „Aceasta a fost soluţia pe care am gândit-o pentru acest an. La sfârşitul anului, vom trage linie, vom vedea cât de bine a funcţionat, cât de mulţi mici retaileri s-au alăturat sistemului de garanţie-returnare ca urmare a implementării soluţiei şi vom vedea dacă soluţia ar putea fi extinsă la nivelul întregii ţări”, a declarat Marinescu, relatează Libertatea.ro.