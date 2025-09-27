B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Alexandru Rogobete, vizită la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”

Alexandru Rogobete, vizită la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”

Selen Osmanoglu
27 sept. 2025, 12:10
Alexandru Rogobete, vizită la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”
Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății. Sursa foto: Alexandru Rogobete / Facebook
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Sancțiunile aplicate până acum
  3. Schimbări la nivelul instituției

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, merge sâmbătă la Iași, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”, unde au murit șase copii, în ultimele zile.

Ce s-a întâmplat

Șase copii care au fost internați la Spitalul „Sf. Maria” din Iași au murit în ultimele zile, fiind infectați cu bacteria „Serratia Marcescens”

În jurul orei 13:30, va avea loc o întâlnire cu toți factorii implicați, iar Alexandru Rogobete va coordona controlul împreună cu șeful Corpului de control și șeful Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății, conform Agerpres.

Sancțiunile aplicate până acum

Ministerul Sănătății a dispus crearea unei Celule de criză formate din Inspecția Sanitară de Stat, Corpul de control al ministrului Sănătății și Direcția de Sănătate Publică a județului Iași. Controlul este în desfășurare, a anunțat vineri MS.

Sancțiunile aplicate de inspectorii Direcției de Sănătate Publică Iași:

  • epidemiologul spitalului a fost amendat cu suma 10.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale în controlul infecțiilor nosocomiale;
  • medicul ATI a primit o amendă de 10.000 lei pentru nerespectarea protocoalelor și procedurilor;
  • unitatea sanitară a fost amendată cu 50.000 lei pentru nerespectarea protocoalelor și procedurilor.

Schimbări la nivelul instituției

La nivelul instituției, s-au dispus următoarele:

  • suspendarea internărilor în secția ATI, sector A, limitarea accesului personalului din afara secției și a vizitatorilor/aparținătorilor, până la declararea închiderii focarului cu Serratia Marcescens;
  • utilizarea echipamentului de protecție și igiena adecvată a mâinilor personalului medical;
  • continuarea testării pe medii de cultură a tegumentelor mâinilor întregului personal din secția ATI și intensificarea acestor măsuri inclusiv după închiderea focarului;
  • repetarea probei de apă potabilă din rețea, sală cateter;
  • suspendarea folosirii materialelor sterile din loturile cu rezultate neconforme la testarea rapidă, până la primirea rezultatelor de la laborator, când se vor lua măsurile care se impun în funcție de rezultatele obținute, conforme sau neconforme;
  • testarea în continuare a materialelor sterile achiziționate din afara unității sanitare și utilizarea mănușilor sterile din loturile conforme la fiecare manoperă efectuată, la fiecare pacient, până la închiderea focarului.
Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Iancu Guda cere concedieri forțate: „Trebuie neapărat să reducem risipa din sectorul public”
Eveniment
Iancu Guda cere concedieri forțate: „Trebuie neapărat să reducem risipa din sectorul public”
Sindicatul Național Finanțe Publice va protesta astăzi în fața sediului Ministerului Finanțelor
Eveniment
Sindicatul Național Finanțe Publice va protesta astăzi în fața sediului Ministerului Finanțelor
Codul Rutier 2025 introduce reguli stricte la semafoare. Ce riscă șoferii care nu opresc la galben
Eveniment
Codul Rutier 2025 introduce reguli stricte la semafoare. Ce riscă șoferii care nu opresc la galben
Surpriză în vacanță! O femeie nu a știut că este însărcinată până în momentul în care a născut într-o toaletă
Eveniment
Surpriză în vacanță! O femeie nu a știut că este însărcinată până în momentul în care a născut într-o toaletă
Facturile la electricitate s-ar putea schimba radical în România. Ce ar presupune noul sistem de calcul
Economic
Facturile la electricitate s-ar putea schimba radical în România. Ce ar presupune noul sistem de calcul
Alertă de securitate. Vânzarea Napolact către cel mai bogat om din Ungaria este verificată de Consiliul Concurenței
Eveniment
Alertă de securitate. Vânzarea Napolact către cel mai bogat om din Ungaria este verificată de Consiliul Concurenței
Doi români au stârnit râsete și controverse pe un aeroport canadian. Ce aveau cei doi în bagaje și cum au ajuns subiectul unui documentar
Eveniment
Doi români au stârnit râsete și controverse pe un aeroport canadian. Ce aveau cei doi în bagaje și cum au ajuns subiectul unui documentar
O vânzătoare din România caută o clientă care i-a plătit 100 de lei în plus față de cât trebuia: “Vă rog reveniți”
Eveniment
O vânzătoare din România caută o clientă care i-a plătit 100 de lei în plus față de cât trebuia: “Vă rog reveniți”
Cum s-a schimbat viața franțuzoaicei înșelate de un așa-zis Brad Pitt? Femeia a pierdut 700.000 de lire sterline
Eveniment
Cum s-a schimbat viața franțuzoaicei înșelate de un așa-zis Brad Pitt? Femeia a pierdut 700.000 de lire sterline
Un tehnician Tesla a fost atacat de un robot în fabrică. Ce sumă uriașă cere angajatul drept despăgubire
Eveniment
Un tehnician Tesla a fost atacat de un robot în fabrică. Ce sumă uriașă cere angajatul drept despăgubire
Ultima oră
11:50 - Iancu Guda cere concedieri forțate: „Trebuie neapărat să reducem risipa din sectorul public”
11:11 - Care este cel mai nou model de SUV disponibil de vânzare în România? Este mai ieftin decât Dacia Bigster
10:32 - Cluj: O fetiță de 7 ani ar fi fost strangulată de un coleg de școală
10:05 - Sindicatul Național Finanțe Publice va protesta astăzi în fața sediului Ministerului Finanțelor
09:36 - Simona Halep împlinește astăzi vârsta de 34 de ani
08:53 - Regele Charles al III-lea și regina Camilla vor vizita Vaticanul la final de octombrie. Ei se vor întâlni cu Papa Leon al XIV-lea
08:23 - Ion Țiriac: „Costă 125.000 de euro pe an”. Ce plăcere nevinovată are
23:59 - Codul Rutier 2025 introduce reguli stricte la semafoare. Ce riscă șoferii care nu opresc la galben
23:54 - Roxana Ciuhulescu, despre „Survivor”: „M-am dus și am aflat cum e: foamete, umilință”
23:42 - Se introduce un abonament pentru Facebook și Instagram / Ce se va întâmpla cu utilizatorii care nu vor plăti