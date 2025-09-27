Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, merge sâmbătă la , la Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”, unde au murit șase copii, în ultimele zile.

Ce s-a întâmplat

Șase copii care au fost internați la Spitalul „Sf. Maria” din Iași au murit în ultimele zile, fiind infectați cu bacteria „Serratia Marcescens”

În jurul orei 13:30, va avea loc o întâlnire cu toți factorii implicați, iar Alexandru Rogobete va coordona controlul împreună cu șeful Corpului de control și șeful Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății, conform Agerpres.

Sancțiunile aplicate până acum

Ministerul Sănătății a dispus crearea unei Celule de criză formate din Inspecția Sanitară de Stat, Corpul de control al ministrului Sănătății și Direcția de Sănătate Publică a județului Iași. Controlul este în desfășurare, a anunțat vineri MS.

Sancțiunile aplicate de inspectorii Direcției de Sănătate Publică Iași:

epidemiologul spitalului a fost amendat cu suma 10.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale în controlul infecțiilor nosocomiale;

medicul ATI a primit o amendă de 10.000 lei pentru nerespectarea protocoalelor și procedurilor;

unitatea sanitară a fost amendată cu 50.000 lei pentru nerespectarea protocoalelor și procedurilor.

Schimbări la nivelul instituției

La nivelul instituției, s-au dispus următoarele: