Mărturia cutremurătoare a mamei unei fetițe care a murit la Spitalul Sf Maria din Iași: “Aseară, starea ei era încă bună, dar li s-a părut că ea e agitată și i-au dat calmante”

Ana Maria
26 sept. 2025, 19:52
Sursa foto: Facebook / @Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sfanta Maria Iasi
Cuprins
  1. Cum s-a agravat starea copilului de la Spitalul Sf Maria din Iași
  2. Ce spun autoritățile despre focarul de la Spitalul Sf Maria din Iași
  3. Cum au reacționat polițiștii și Ministerul Sănătății
  4. Ce sancțiuni s-au aplicat până acum
  5. Ce urmează în cazul de la Spitalul Sf Maria din Iași

O tragedie a zguduit Spitalul Sf Maria din Iași, unde mai mulți pacienți au murit după infectarea cu bacteria Serratia Marcescens. Mama unei fetițe de 12 ani susține că principala problemă a fost lipsa de igienă la Spitalul Sfânta Maria Iași, acuzând faptul că asistentele nu respectau protocoalele.

„Dacă o asistentă își ia botoșeii înainte de a intra în salon, halatul și după aia iese și vine alta care nu e echipată, nu înțelegeam rostul la acele echipamente. Una da și una nu. Credeam că e cea mai sterilă și curată unitate din spital și am realizat că e cea mai infectă”, a declarat Oana Ivașciuc, mama fetiței, potrivit Digi24.

„Acum realizez că acolo, practic, se murea”, a mai adăugat femeia.

Cum s-a agravat starea copilului de la Spitalul Sf Maria din Iași

Potrivit mamei, starea fiicei sale s-a deteriorat rapid după ce a contractat bacteria.

„În primele trei zile noi am luat bacteria și sincer eu zic că e de la cateter, noi am urcat sus și starea ei deodată s-a prăbușit”, a povestit femeia.

Ea a mai explicat că atunci când fetița a făcut febră, cadrele medicale au suspectat o infecție, confirmată ulterior prin analize: „Miercuri s-a confirmat că a luat această bacterie”.

Deși copilul era puternic și lupta cu boala, situația s-a complicat.

„De miercuri încoace a fost nevoie și de transplant de sânge și de trombocite și tot felul de analize și medicamente tot timpul. Ea a fost destul de puternică până acum și aseară starea ei era încă bună, dar lor li s-a părut că ea e agitată și i-au dat calmante”, a declarat mama îndurerată.

Ce spun autoritățile despre focarul de la Spitalul Sf Maria din Iași

Ministerul Sănătății a confirmat că la Spitalul Sfânta Maria au fost infectați 9 pacienți cu vârsta sub un an, dintre care 6 au murit. Prima infecție a fost raportată pe 13 septembrie, însă Direcția de Sănătate Publică (DSP) a fost informată abia pe 19 septembrie, când existau deja mai multe cazuri.

Reprezentanții Ministerului au precizat: „Din datele medicale existente la momentul de faţă, nu putem realiza o legătură directă între infecţia cu Serratia Marcescens şi deces. Legătura de cauzalitate va fi stabilită de experţii în medicină legală.”

Cum au reacționat polițiștii și Ministerul Sănătății

Polițiștii din Iași s-au autosesizat și desfășoară o anchetă sub coordonarea procurorilor. În paralel, Ministerul Sănătății a anunțat controale și sancțiuni dure pentru nerespectarea protocoalelor.

Ministrul Alexandru Rogobete a declarat că „se vor aplica sancţiuni contravenţionale în formă maximală, respectiv măsuri administrative fără echivoc, iar dacă se constată că există persoane care se fac vinovate de muşamalizarea şi neraportarea infecţiilor, voi dispune demiterea acestora.”

Ce sancțiuni s-au aplicat până acum

Inspectorii sanitari au dat câteva amenzi:

  • Epidemiologul spitalului amendat cu 10.000 lei,

  • Un medic ATI, amendat cu 10.000 lei,

  • Spitalul – cu 50.000 lei.

Totodată, s-au dispus măsuri precum suspendarea internărilor în secția ATI, limitarea accesului vizitatorilor, testarea personalului medical și verificarea materialelor sterile.

Ce urmează în cazul de la Spitalul Sf Maria din Iași

Ministerul Sănătății a înființat o Celulă de Criză pentru a monitoriza situația și a dispus controale suplimentare. Raportul final va stabili responsabilitățile și posibilele demiteri.

