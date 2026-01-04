B1 Inregistrari!
Român decedat în incendiul devastator din Crans-Montana, confirmare oficială de la MAE. Ce mesaj a transmis președintele Nicușor Dan

Iulia Petcu
04 ian. 2026, 12:46
Sursa foto: Hepta / @Abaca Press / Xinhua
Tragedia produsă în noaptea de Anul Nou în stațiunea elvețiană Crans-Montana continuă să aibă ecouri puternice, inclusiv în România. Autoritățile au confirmat decesul unui cetățean român, iar reacțiile oficiale subliniază gravitatea uneia dintre cele mai dramatice tragedii recente din Elveția.

Cine este românul decedat în incendiul din Crans-Montana

Ministerul Afacerilor Externe a confirmat că un român se numără printre victimele incendiului izbucnit în barul „Le Constellation”. Este vorba despre un tânăr de 17 ani, dat dispărut de părinți imediat după producerea tragediei, soldată cu 40 de morți și 119 persoane rănite.

Autoritățile române au precizat că familia victimei beneficiază de sprijin consular încă din primele momente după confirmarea decesului. „Ambasada României la Berna se află în contact cu familia persoanei decedate, iar reprezentanții misiunii diplomatice acordă asistență consulară familiei. De asemenea, echipa consulară a ambasadei menține legătura cu autoritățile elvețiene competente”, a transmis Ministerul de Externe.

Ce au anunțat autoritățile elvețiene despre identificarea victimelor

Poliția cantonului Valais, citată de AFP, a anunțat că până în prezent au fost identificate 24 de persoane decedate, dintre care 11 minori și șase cetățeni străini. Printre victime se află și un român, alături de tineri din mai multe state europene.

În afară de cei opt elvețieni identificați inițial, autoritățile au confirmat ulterior alți zece elvețieni, cu vârste între 14 și 31 de ani. Lista victimelor mai include doi italieni de 16 ani, un francez de 39 de ani, un rezident cu dublă cetățenie italiană și a Emiratelor Arabe Unite de 16 ani, un român de 18 ani și un turc de 18 ani.

Care este cauza probabilă a incendiului izbucnit în noaptea de Revelion

Ancheta preliminară indică faptul că incendiul ar fi fost declanșat de utilizarea unor artificii de mână montate pe sticle. Acestea ar fi fost manevrate prea aproape de tavanul barului, favorizând propagarea rapidă a focului într-un spațiu aglomerat, relatează ProTV.

Autoritățile elvețiene analizează respectarea normelor de siguranță și modul în care s-a permis folosirea elementelor pirotehnice în timpul petrecerii. Atenția anchetatorilor s-a concentrat asupra circumstanțelor care au transformat o noapte festivă într-o tragedie de proporții.

Procurorii elvețieni au anunțat că cele două persoane care administrau barul „Le Constellation” sunt cercetate penal. Potrivit Reuters, ancheta vizează suspiciuni de infracțiuni grave, inclusiv omor din neglijență, în contextul tragediei soldate cu zeci de morți.

Ce mesaj a transmis președintele României după confirmarea decesului

După anunțul oficial privind moartea tânărului român, președintele României a transmis un mesaj public de condoleanțe, subliniind solidaritatea statului român cu familiile victimelor. Într-o postare pe platforma X, șeful statului a scris: „Am sperat până în ultima clipă într-un deznodământ diferit, însă astăzi am aflat cu profundă tristețe despre pierderea unui tânăr român în incendiul din Crans-Montana. Transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate.”

Președintele a adăugat că „România este solidară cu familiile victimelor, iar autoritățile statului acordă sprijinul necesar în aceste momente grele”, reafirmând implicarea instituțiilor române în sprijinirea celor afectați de tragedie.

