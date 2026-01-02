Un român, dat dispărut după incendiul devastator din Elveția. Un tânăr de 18 ani s-ar afla printre victimele incendiului din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana, produs în noaptea de Revelion. Acesta este dat, în prezent, dispărut, iar autoritățile române au fost informate prin consulat încă din 1 ianuarie. Potrivit unor surse G4Media, a fost confirmată prezența românului la petrecerea din barul Le Constellation, unde a izbucnit incendiul devastator.

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe au precizat: „MAE a primit o solicitare consulară în care era semnalată dispariția unui cetățean român”.

Un român, dat dispărut după incendiul devastator. Ce măsuri au luat autoritățile române

Ministerul Afacerilor Externe a emis un comunicat în care anunță că Ambasada României la Berna este în contact cu familia românului dispărut și că echipa consulară desfășoară demersuri pentru identificarea sa. De asemenea, România face parte din grupul de contact umanitar care sprijină autoritățile elvețiene în gestionarea cazurilor persoanelor spitalizate.

„În legătură cu incendiul produs în Elveția, Ministerul Afacerilor Externe precizează că Ambasada României la Berna este în contact cu familia unui cetățean român presupus dispărut în urma incendiului. Echipa consulară desfășoară demersurile necesare pe lângă autoritățile elvețiene competente și va comunica public orice evoluție confirmată oficial.

Totodată, România face parte din grupul de contact umanitar constituit pentru a sprijini autoritățile elvețiene în gestionarea cazurilor persoanelor spitalizate. În acest context, Departamentul pentru Situații de Urgență și Ministerul Apărării Naționale sunt pregătite să ofere sprijin, inclusiv pentru eventuale zboruri medicale specializate, la solicitarea părții elvețiene.

Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei României la Berna, continuă să monitorizeze situația cu prioritate.”, a transmis MAE, potrivit .

Totodată, un consul român a fost trimis la Crans-Montana pentru a ajuta la gestionarea situației.

Care este bilanțul victimelor incendiului din Crans-Montana

Până în prezent, sunt cel puțin 115 persoane rănite, majoritatea în stare gravă, și peste 40 de decese confirmate. Conform declarațiilor ambasadorului Italiei în Elveția, contactat de AFP, cifrele oficiale ale autorităților din cantonul Valais indică 47 de morți și 112 răniți:

„Avem 47 de victime neidentificate a căror identificare va dura zile, va fi atât de dificilă. Și avem 112 răniți, dintre care 107 au fost identificați și ale căror familii au fost deja anunțate.”

Cum a izbucnit incendiul de Revelion din Crans-Montana

a fost declanșat în jurul orei 01:30, iar procurorii au deschis o anchetă. Primele investigații indică o posibilă „aprindere generalizată care a provocat o explozie”.

Două imagini difuzate de surprind momentele dinaintea tragediei, arătând artificii aprinse extrem de aproape de tavanul acoperit cu material antifonic, însă ușor inflamabil. În una dintre fotografii se observă clar cum scânteile provenite de la lumânările-artificii au aprins materialul, declanșând focul.

Fotografiile realizate de supraviețuitori oferă o imagine tulburătoare a petrecerii de Revelion, cu sticle scumpe de vin și șampanie decorate cu lumânări-artificii. În prima fotografie, două persoane țin sticle cu „lumânări magice” aprinse, una fiind ridicată aproape de tavan. A doua fotografie arată momentul în care flăcările încep să se extindă pe tavan, incendiul căpătând rapid proporții dramatice.

Această tragedie din Elveția readuce în atenție drama de la clubul Colectiv din România, unde în 2015 și-au pierdut viața 64 de persoane. Ambele evenimente subliniază riscurile majore generate de utilizarea necorespunzătoare a artificiilor și materialelor inflamabile în spații aglomerate și închise.