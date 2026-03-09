B1 Inregistrari!
România a activat mecanismul european rescEU pentru evacuarea românilor din Orientul Mijlociu

Selen Osmanoglu
09 mart. 2026, 09:31
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Două zboruri cu români evacuați au ajuns în țară
  2. România, prima țară care folosește mecanismul pentru repatrieri
  3. Sprijin diplomatic și consular în timpul evacuării
  4. Ce este mecanismul rescEU

România a cerut activarea mecanismului european rescEU pentru repatrierea cetățenilor români aflați în Orientul Mijlociu, în contextul crizei de securitate din regiune. Două avioane cu 273 de români au aterizat luni dimineață la București.

Două zboruri cu români evacuați au ajuns în țară

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat că două zboruri speciale pe ruta Muscat (Oman) -București au ajuns în România luni dimineață, conform Agerpres.

Avioanele au fost operate de compania aeriană poloneză LOT, desemnată să asigure capacitatea de zbor a Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

La bord s-au aflat 273 de cetățeni români, afectați de criza de securitate din Orientul Mijlociu. Potrivit MAE, este vorba în special despre persoane considerate prioritare pentru evacuare, cum ar fi copii, femei gravide și persoane cu probleme medicale.

În plus, în aceleași aeronave au fost evacuați și 83 de cetățeni eligibili din alte state membre ale Uniunii Europene sau din state participante la mecanismul european de protecție civilă.

România, prima țară care folosește mecanismul pentru repatrieri

Autoritățile române au precizat că România este prima țară care solicită activarea mecanismului rescEU pentru repatrierea cetățenilor, de la înființarea acestuia în anul 2019.

Costurile zborurilor sunt acoperite integral de Uniunea Europeană.

Persoanele evacuate au fost transportate cu autocare până la aeroportul din Muscat. Transportul rutier a fost organizat de Ministerul Afacerilor Externe și a fost monitorizat de o echipă consulară mobilă pe tot traseul.

Cetățenii români evacuați se aflau în atenția Consulatului General al României din Dubai și a Ambasadei României din Abu Dhabi.

Sprijin diplomatic și consular în timpul evacuării

Ambasada României din Muscat a coordonat preluarea românilor și pregătirea îmbarcării în aeronave. În același timp, echipele consulare au lucrat împreună cu autoritățile locale pentru a facilita trecerea frontierei dintre Emiratele Arabe Unite și Oman.

De asemenea, Delegația Uniunii Europene la Riad, acreditată și pentru Oman, a sprijinit demersurile diplomatice necesare.

Transportul rutier realizat până la aeroport urmează să fie decontat de Comisia Europeană în proporție de până la 75%.

Ce este mecanismul rescEU

rescEU este o rezervă strategică europeană de intervenție în caz de dezastre, finanțată de Uniunea Europeană.

Acest mecanism include avioane și elicoptere pentru stingerea incendiilor, aeronave medicale pentru evacuare și stocuri de echipamente esențiale, cum ar fi spitale de campanie, materiale medicale și echipamente de intervenție.

Resursele sunt găzduite în 22 de state membre ale Uniunii Europene și state participante, iar costurile de achiziție, operare și întreținere sunt suportate integral de UE.

În cazul unei crize sau al unui dezastru, statul afectat poate activa mecanismul, iar Uniunea Europeană coordonează rapid trimiterea resurselor necesare.

