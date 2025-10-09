România ar putea ajuta Republica Moldova în caz de atac, potrivit unei declarații făcute de șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Acesta a afirmat într-un interviu că, în baza noii legi a apărării, țara noastră ar putea interveni pentru a sprijini Republica Moldova dacă ar fi atacată de Rusia, întrucât legea prevede protejarea cetățenilor români, inclusiv a celor aflați peste hotare.

În ce condiții România ar putea ajuta Republica Moldova în caz de atac

Generalul Gheorghiță Vlad a explicat că România ar putea ajuta Republica Moldova în caz de atac în temeiul unei prevederi legale care obligă statul român să protejeze cetățenii săi, indiferent unde se află.

„Avem o lege prin care statul român, în caz de conflict, trebuie să asigure asistență cetățenilor români aflați în afara granițelor naționale. România are instrumentele politice, militare și de altă natură, astfel încât și mai ales cetățenii români din Republica Moldova”, șeful Statului Major al Apărării, potrivit euronews.ro.

Cum colaborează România și Republica Moldova în domeniul apărării

Generalul Vlad a subliniat că România și Republica Moldova colaborează strâns în domeniul apărării, cooperarea fiind axată pe instruire și dezvoltare comună. „ ajută Republica Moldova și Armata Republicii Moldova pentru a-și de dezvolta capacitatea defensivă corespunzătoare. Avem foarte multe programe de instruire în comun. Avem foarte multe programe de dezvoltare a capabilităților, oferim asistență Armatei Republici Moldova să-și dezvolte capacitate de apărare. România continuă să fie un aliat fidel al Republicii Moldova, avem un parteneriat strategic și vom ajuta cu absolut tot Republica Moldova în caz de atac.”

Ce a spus Gheorghiță Vlad despre Rusia și riscul unui conflict

Șeful Armatei Române a transmis că nu crede că Rusia va ataca direct Republica Moldova sau România, însă a atras atenția asupra războiului hibrid purtat de Moscova prin manipulare și dezinformare.