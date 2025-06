Nicușor Dan: „România va continua să sprijine Republica Moldova” / „Cea mai mare amenințare a prezentului este Federația Rusă”

Președintele Nicușor Dan a declarat marți, la Chișinău, că România va continua să sprijine Republica Moldova în procesuld e aderare la UE:

“Evident că avem o relație specială, de suflet. Prezența mea aici este o garanție a continuării sprijinului pe care România îl acordă Republicii Moldova. Este un moment important pe care Republica Moldova îl trăiește, începutul procesului de aderare la UE. Evident, împărtășim același set de valori și împreună avem aceleași aspirații. Am discutat azi mai multe chestiuni concrete. Este nevoie să onsolidăm relația bilaterală în toate domeniile în care ea a început. Vorbim de domeniul energetic, proiectele de interconectare. Vorbim de infrastructură, pentru ca Republica Moldova să fie mai aproape de piața europeană, cea mai importantă. Am vorbit de vamă, bineînțeles. Am vorbit de necesitatea ca companiile românești să investească mai mult în Republica Moldova și de acel fond de garantare pe care România îl promite mediului privat de mai mult timp pentru asta. De proeicte comune de educație care să continue”.

Nicușor Dan a felicitat Republica Moldova pentru reformele pe care le-a realizat: “În primul rând, cred că este foarte important să vă felicităm în determinarea de a reforma statul și în felul ăsta de a accede la UE, o garanție și pentru prosperitate și pentru o predictibilitate instituțională și pentru securitatea însăși a Republiii Moldova. România susține eforturile dumneavoastră, atât în mod diplomatic, în raport cu partenerii noștri, cât și concret în măsura în care pe anumite nevoie este nevoie de expertiza noastră”.

Nicușor Dan a mai precizat că Federația Rusă este cea mai mare amenințare și că cele două state trebuie să colaboreze pentru a răspunde la războiul hibrid:

“Cea mai mare amenințare a prezentului este evident Federația Rusă. Dincolo de războiul din Ucraina care generează insecuritate în toată zona, trebuie să fim foarte atenți și să avem mijloace comune de răspuns la războiul hibrid”.