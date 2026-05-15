Cupa Mondială FIFA 2026 va aduce la campionat nu doar cei mai mari jucători ai planetei, ci și unele dintre cele mai impresionante averi din sportul mondial.

Cine sunt veteranii cu cele mai mari venituri de la Cupa Mondială FIFA 2026

Cristiano Ronaldo rămâne cel mai bine plătit fotbalist din lume, la vârsta de 41 de ani. Portughezul câștigă peste 216 milioane de dolari anual datorită contractului său uriaș cu Al Nassr și acordurilor comerciale cu branduri internaționale. Pe lângă salariul colosal, Ronaldo continuă să domine rețelele sociale, fiind cel mai urmărit sportiv din lume.

Lionel Messi ocupă și el un loc fruntaș, cu aproximativ 80 de milioane de dolari anual la Inter Miami. Argentinianul, campion mondial în 2022, încasează sume uriașe din parteneriate globale.

Karim Benzema este un alt mare câștigător al exodului către Arabia Saudită, având un contract la Al Ittihad cu venituri estimate la 112 milioane de dolari pe an. Tot în campionatul saudit, Riyad Mahrez încasează 60 de milioane de dolari, iar Sadio Mané câștigă 46 de milioane de dolari anual la Al Nassr.

Ce salarii încasează noile staruri

Kylian Mbappé este noul lider cu un venit de aproximativ 37 de milioane de dolari anual după transferul la Real Madrid. La doar 27 de ani, francezul este deja unul dintre cei mai populari sportivi ai planetei.

Colegul său, Jude Bellingham, are venituri estimate la 44 de milioane de dolari la doar 22 de ani, fiind considerat viitorul lider al Angliei.

Erling Haaland impresionează la Manchester City nu doar prin goluri, ci și prin cele 36 de milioane de dolari câștigate anual.

Brazilianul Vinícius Jr. completează lista vedetelor de la Real Madrid cu 23 de milioane de dolari pe an, fiind un favorit al sponsorilor.

Din Premier League, Mohamed Salah rămâne un simbol al fotbalului egiptean, cu un câștig anual de 25 de milioane de dolari, fiind prezent constant în mari campanii publicitare.

Cum au ajuns la sume amețitoare starurile

În total, cei 10 fotbaliști din acest clasament adună venituri estimate la aproximativ 679 de milioane de dolari anual. Această sumă uriașă arată cât de mult a crescut industria fotbalului în ultimii ani, bazându-se pe contracte spectaculoase și sponsorizări globale.

Succesul lor pe teren este dublat de o imagine comercială extrem de puternică, ceea ce le permite să semneze parteneriate cu cele mai mari branduri ale lumii.