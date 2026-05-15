Cântăreața Lora (43 de ani) a susținut că a trecut prin episoade de agresivitate verbală și fizică în căsnicia cu comediantul Dan Badea (49 de ani). Cei doi s-au căsătorit în 2012 și au divorțat doi ani mai târziu.

Lora: Regret nu căsătoria, ci ce am aflat după

Într-o intervenție la Antena Stars, Lora a sintetizat motivele pentru care căsnicia cu Dan Badea nu a mai putut continua.

„Regret nu căsătoria, ci ce am aflat după. S-au făcut nişte afirmaţii cu perdea. Nu am putut să păstrez ce a fost frumos, chiar dacă am încercat. Oamenii au nevoie de cineva pe care să dea vina, să pună degetul! Mă bucur că sunt liniştită acum. (…) E foarte important respectul. Când vine un om la tine şi îţi spune că vrea să fii mama copiilor lui din prima săptămână ceva nu este în regulă”, a spus Lora, cu ani în urmă, potrivit CanCan.

Lora: Am acceptat să rămân într-o relaţie în care iubitul meu devenise agresiv fizic

Artista a afirmat că a tolerat inițial agresivitate verbală, iar ulterior partenerul a devenit agresiv și fizic, ceea ce a determinat-o să ia decizia de a se separa.

„Am acceptat să rămân într-o relaţie în care iubitul meu devenise agresiv fizic, lucru care s-a întâmplat după ce am tolerat agresivitate verbală. Mi s-a cerut să aleg între a cânta şi el, iar o altă limită a fost minciuna pe care mi-a spus-o când susţinea că îşi doreşte familie şi copil şi apoi mi-a spus că nu vrea copil. (…)

Ultima dată când am suferit foarte tare am urlat în pernă şi m-am ascuns în baie, stăteam înghesuită şi am plâns ca un copil mic. De când m-am despărţit de fostul meu soţ, ne-am mai întâlnit şi ne-am salutat, dar acum nu aş putea să-l mai salut. Ar fi modul meu de a spune ”foarte urât din partea ta””, a mai spus Lora, potrivit

După divorțul de Dan Badea, formalizat în 2014, Lora a început o relație cu Ionuț Ghenu, bărbatul care avea să îi devină soț după mai mulți ani.