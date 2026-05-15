Andreea Ibacka a vorbit despre violența în cuplu și a oferit un mesaj de încurajare pentru femeile care trăiesc în medii toxice.

Andreea Ibacka a vorbit despre violența în cuplu. Ce sfaturi a oferit vedeta?

Fosta actriță a mărturisit că nicio femeie nu merită să trăiască în frică și că primul pas spre vindecare este cererea de ajutor. Ea a explicat că agresorii încearcă adesea să își izoleze victimele, dar că ieșirea dintr-o astfel de situație depinde de decizia personală a fiecăreia, scrie .

„Există viață după abuz, dar este esențial să înțelegi că nu tu ești vinovată pentru ceea ce ți se întâmplă. Nicio femeie nu merită să trăiască în frică, iar primul pas către vindecare este să ceri ajutor și să ieși dintr-un mediu toxic. Violența nu înseamnă doar o palmă. Înseamnă control, înseamnă umilință, înseamnă să fii făcută să te simți mică. Dacă un bărbat te lovește o dată, o va face și a doua oară. Nu căutați scuze acolo unde nu există”, a declarat Andreea Ibacka pentru urmăritorii săi.

De ce este educația esențială pentru a preveni astfel de comportamente

Andreea Ibacka a vorbit și din perspectiva educației pe care părinții trebuie să o ofere copiilor. Ea consideră că respectul față de femei se învață în familie, iar băieții trebuie să înțeleagă încă de mici că bărbăția nu are nicio legătură cu forța fizică aplicată împotriva partenerelor.

„Trebuie să ne învățăm fiicele să se respecte și să își cunoască valoarea, dar mai ales trebuie să ne învățăm fiii că forța nu înseamnă bărbăție. Respectul față de femeie se învață de acasă, din exemplul pe care îl dăm în fiecare zi. Nu ești singură, deși agresorul te face să crezi asta pentru a te izola. Comunitatea și instituțiile trebuie să fie un sprijin real, dar decizia de a supraviețui îți aparține”, a mai precizat fosta actriță din „Inimă de țigan”.

Care este situația actuală în căsnicia dintre Andreea și Cabral

Aceste declarații au venit în contextul în care după 15 ani de căsnicie. Deși pe rețelele sociale păreau fericiți, realitatea ar fi fost marcată de infidelități și tensiuni, cei doi plecând deja în vacanțe separate și renunțând la verighete..