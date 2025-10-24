România, performanță remarcabilă la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori 2025. Ministerul Educației a anunțat că , dintre care șapte de aur.

Cum s-a clasat România la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori 2025

România a obținut un rezultat excepțional la IOAA Jr 2025, organizată între 18 și 25 octombrie, la Colegiul „Petru Rareș” din Piatra Neamț. Țara noastră, gazda competiției, a impresionat printr-o performanță remarcabilă: șapte medalii de aur, două de argint și una de bronz.

Kelemen Alexandru, elev la Liceul Teoretic „Grigore Moisil” din Timișoara, a primit aur, „best Blind Map”, „best Theory” și Locul I Absolut. Alți medaliați cu aur sunt Butnaru Matei, elev la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Botoșani, și Amariei Robert Cristian, de la Liceul Teoretic „Sf. Nicolae” din Gheorgheni. Acesta din urmă a fost recompensat și cu distincția „best Observational” pentru rezultatele sale excepționale la probele practice.

Toncu Vlad, de la Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” din București, a completat lista laureaților cu aur. Tot medalii de aur au primit Tesileanu Mihai, de la Pitești, și Dragomir Tudor Ioan, din Vălenii de Munte. Lor li s-a alăturat Voicu-Olteanu Albert Alexandru, elev la Colegiul Național „I. C. Brătianu” din Pitești.

Medaliile de argint au fost câștigate de Brindescu Șerban Mihai, din Timișoara, și Litcanu Daria Tiana, de la Iași. Rezultatele au fost completate de Băieșu Sebastian Mihai, elev al Școlii Gimnaziale „Excelsis” din Ploiești, care a obținut bronzul.

Cum s-a pregătit România pentru performanța la IOAA Jr 2025

România a participat la competiție cu două echipe, fiecare formată din cinci elevi pregătiți intens de specialiști dedicați. Coordonatorii au fost drd. George Prodan, de la Institutul de Astrofizică din Insulele Canare, și profesoara Anca Cătălina Marian. Selecția loturilor s-a desfășurat la Suceava, într-un parteneriat între Universitatea „Ștefan cel Mare” și Inspectoratul Școlar Județean.

Au contribuit, de asemenea, Societatea Științifică CYGNUS și Liceul cu Program Sportiv Suceava, asigurând un proces riguros de pregătire. Coordonarea a fost susținută de profesoara Naghi Elisabeta Ana și cadrele universitare Petru Crăciun și Cristian Pîrghie. Competiția a reunit 20 de țări și a inclus trei probe: teoretică, practică și proba complexă „Sky Map” (harta mută).

„Felicitări elevilor, profesorilor lor și părinților, pentru sprijin necondiționat! Mulțumim tuturor celor implicați, pentru eforturile depuse în organizarea acestei ediții a olimpiadei”, a mai transmis Ministerul Educației pe .