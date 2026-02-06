B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » ​Românii din diaspora, tot mai interesați de reabilitările dentare cu sistemul All-on-4®. Ghidul complet al experienței DENT ESTET

​Românii din diaspora, tot mai interesați de reabilitările dentare cu sistemul All-on-4®. Ghidul complet al experienței DENT ESTET

06 feb. 2026, 15:55
​Românii din diaspora, tot mai interesați de reabilitările dentare cu sistemul All-on-4®. Ghidul complet al experienței DENT ESTET
Foto: Dr. Vasile Brănici, Medic specialist Chirurgie Dento-Alveolară, Medic specialist Endodonție, cu atestat în Implantologie
Cuprins
  1. Sistemul All-on-4® – soluția optimă în cazuri complexe
  2. De ce să alegi sistemul All-on-4® la DENT ESTET?
  3. Ghid complet pentru a obține dinți ficși în România

Prețurile tratamentelor dentare la Roma, Londra sau Paris te fac să amâni de ani de zile acel zâmbet perfect pe care ți-l dorești? Nu ești singur. Mii de români din diaspora descoperă că pot rezolva probleme dentare complexe în țara lor, la standarde de excelență, dar cu un cost mult mai mic.

Unul dintre cele mai solicitate tratamente de către românii din diaspora este reabilitarea dentară cu sistemul de implanturi All-on-4®, care îți oferă dinți ficși, funcționali și estetici în timp record. Este o soluție revoluționară pentru persoanele care nu mai au deloc dinți sau aceștia nu mai pot fi salvați.

​În acest ghid, îți oferim sfaturi practice despre ce înseamnă reabilitatea zâmbetului cu implanturi All-on-4®, câte vizite sunt necesare pentru a primi dinți ficși în România, dar și beneficiile din punct de vedere financiar.

Sistemul All-on-4® – soluția optimă în cazuri complexe

Dacă te confrunți cu dinți lipsă (total sau parțial), cu siguranță îți dorești îmbunătățirea aspectului și dinți ficși funcționali, pentru a putea vorbi, mânca și zâmbi fără rețineri. Echipa medicală DENT ESTET îți poate oferi șansa la o viață trăită din plin, printr-o reabilitare cu implanturi dentare All-on-4® și o restaurare estetică completă.

Acest tratament este soluția ideală comparativ cu protezele dentare, datorită unor avantaje majore:

  • Dinți ficși într-un timp record – Implanturile și lucrarea protetică provizorie fixă sunt inserate în aceeași zi sau într-un interval de 24-48 de pre
  • Sistemul este conceput să ofere o dantură fixă cu doar 4 implanturi pe arcadă, fără adiții de os
  • Mai puține etape, mai puțin timp pierdut
  • Stabilitate și confort pe termen lung – implanturile sunt poziționate strategic cu ajutorul ghidului chirurgical, pentru precizie milimetrică
  • Vei putea mânca, vorbi și zâmbi fără griji

Impactul edentației totale depășește cu mult aspectul estetic. Provocările sunt legate de funcționalitate, de la masticație și vorbire, până la sănătatea întregului organism. Pentru românii care trăiesc și lucrează în străinătate, concediul acasă poate fi un moment ideal pentru a rezolva problemele dentare neglijate din cauza costurilor ridicate sau a lipsei de timp. Astăzi, sistemul All-on-4® oferă șansa unei danturi fixe și funcționale în timp record, la un cost mult mai mic față de alte țări din Europa.”, explică Dr. Vasile Brănici, Medic specialist Chirurgie Dento-Alveolară, Medic specialist Endodonție, cu atestat în Implantologie, în clinicile DENT ESTET.

Efectele amânării tratamentului cu All-on-4®:

  • Lipsa dinților duce la resorbții osoase severe, care pot schimba fizionomia feței, având efect de îmbătrânire
  • Alimentele nu sunt digerate corespunzător, apar probleme digestice, ceea ce influențează negativ calitatea vieții
  • Apare necesitatea unor tratamente suplimentare (adiții de os), care înseamnă multe vizite la cabinet, prelungirea perioadei de vindecare și costuri mult mai ridicate.

De ce să alegi sistemul All-on-4® la DENT ESTET?

Atunci când iei o decizie atât de importantă cum este refacerea sănătății orale, este bine să ții cont de mai multe aspecte pentru a te asigura că vei obține cele mai bune rezultate.

Într-un caz de reabilitare complexă, sănătatea pe termen lung a pacientului trebuie să fie principalul obiectiv al echipei medicale. De aceea, este esențial modul în care este abordat un astfel de caz. La DENT ESTET, abordarea este multidisciplinară. Acest lucru înseamnă că medici cu specializări diferite – implantolog, chirurg, parodontolog, endodont (dacă este nevoie) și protetician – vor colabora pentru succesul planului de tratament.”, subliniază Dr. Vasile Brănici.

În plus, la DENT ESTET nu vei beneficia doar de un sistem de implanturi, ci de experiența originală All-on-4®, în baza Malo Protocol®. Creatorul acestui protocol, prof. dr. Paulo Maló, reputat chirurg și cercetător la nivel mondial, a devenit mentorul și coordonatorul echipei de implantologi DENT ESTET, în 2020, odată cu aderarea la rețeaua de prestigiu internațional MALO DENTAL.

Grație acestui protocol etalon în implantologia modernă, rata de succes pentru cazurile complexe este de 98%, perioada de vindecare este mai mică și scade aproape la jumătate prețul intervenției față de soluțiile clasice.

Ghid complet pentru a obține dinți ficși în România

Alegerea unei clinici care oferă acces la implanturi și expertiză medicală premium reprezintă garanția unei reabilitări de succes.

La DENT ESTET, Medicul Coordonator realizează un plan de tratament personalizat, bazat pe rezultatele examinării clinice și a investigațiilor radiologice digitale. Planul este discutat transparent, astfel că vei ști de la început care sunt pașii procesului de reabilitare, câte vizite sunt necesare în România, dar și care sunt costurile.

Iată care sunt pașii călătoriei tale spre un zâmbet transformat:

Pasul 1 – Planificarea de la distanță

Nu trebuie să fii fizic în România pentru a începe procesul. Eficiența este cuvântul cheie pentru pacienții din diaspora. Consultația online va fi prima interacțiune cu echipa medicală, iar în timpul întâlnirii vei primi toate informațiile de care ai nevoie pentru a alege informat.

  • Consultația online: Totul începe cu o analiză a radiografiilor (CBCT) trimise prin email. Echipa multidisciplinară evaluează cazul și propune un plan de tratament preliminar.
  • Deviz transparent: Vei primi o estimare a costurilor și a numărului de vizite necesar, astfel încât să îți planifici călătoria în România fără surprize.

Pasul 2 – Suport logistic

  • Echipa DENT ESTET îți va oferi asistență pentru planificarea vizitelor, astfel încât totul să fie pregătit la sosirea în țară.
  • Un Patient Care Coordinator va prelua întreaga coordonare a experienței tale la DENT ESTET.

Pasul 3 – Vizita în România pentru tratamentul cu All-on-4®

Spre deosebire de metodele clasice care durau luni de zile, protocolul modern este optimizat pentru cei care au un timp limitat în România. Este recomandat ca prima vizită să fie de 5-7 zile.

  • Intervenția începe cu o evaluare finală atentă. Se poate realiza un CBCT de control, pentru a confirma toate detaliile planului de tratament.
  • Cu ajutorul soft-ului Digital Smile Design, puteți vedea cum va arăta zâmbetul final.
  • Dacă mai există dinți compromiși, aceștia sunt extrași în aceeași ședință.
  • Se realizează inserarea implanturilor, cu ajutorul ghidului chirurgical digital, pentru o precizie maximă.
  • Lucrarea provizorie se fixează pe implanturi în aceeași zi (încărcare imediată) sau într-un interval de 24-48 de ore.
  • Intervențiile se realizează sub analgosedare (sedare conștientă), monitorizată de medici specialiști ATI
  • În intervalul de 5-7 zile se vor mai efectua controale, pentru monitorizare și eventuale ajustări.

Pasul 4 Perioada de vindecare (osteointegrare)

  • Urmează o perioadă de 4-6 luni în care implanturile se integrează în os (osteointegrare)
  • În acest timp, purtați lucrarea provizorie care arată și se simte ca dinții naturali.
  • Trebuie respectate recomandările Medicului coordonator legate de alimentație (dietă cu alimente moi, evitarea fumatului, igienă orală riguroasă)

Pasul 5 Vizita în România – Lucrarea protetică definitivă

În timpul acestei vizite, care poate dura între 5 și 10 zile, lucrarea provizorie este înlocuită cu cea definitivă, realizată în Laboratorul propriu de tehnică dentară avansată – ASPEN.

  • Integrare estetică a lucrării protetice – Datorită tehnologiilor MODJAW 4D (pentru analiza ocluzală) și RayFACE (realizează un portret digital), vei beneficia de o personalizare a lucrărilor protetice, pentru o estetică premium a zâmbetului final.
  • Lucrările protetice fixe definitive sunt realizate din materiale premium, biocompatibile, folosind tehnologie digitală de ultimă oră pentru o precizie milimetrică și o estetică naturală.

Fly 4 Smile – Un zâmbet nou în România, la DENT ESTET

Prin campania Fly 4 Smile, DENT ESTET le oferă românilor din diaspora șansa de a-și recăpăta zâmbetul atunci când revin acasă, într-un timp optim și în condiții medicale de top.

Campania Fly 4 Smile este gândită special pentru pacienții care locuiesc în străinătate și au nevoie de tratamente complexe, precum sistemul All-on-4®. Datorită planificării digitale avansate, investigațiile, intervențiile și lucrările protetice sunt organizate eficient, reducând numărul de vizite și timpul petrecut în cabinet.

Vizita în România poate deveni mai mult decât o revedere cu cei dragi: este și ocazia unei schimbări reale, cu impact pe termen lung asupra sănătății și încrederii în sine.

Să te așezi la masa de Sărbători alături de familie și să zâmbești fără rețineri este, pentru mulți români din diaspora, cea mai mare satisfacție. Pentru ei, decizia de a face acest pas în România este adesea legată de încredere. Iar încrederea se câștigă prin nivelul de expertiză și inovație. La DENT ESTET, românii din străinătate pot beneficia de experiența vastă a echipei medicale în rezolvarea cazurilor complexe, de tehnologie de ultimă generație, de un nivel superior al serviciilor. Toate acestea reprezintă garanția de care au nevoie românii din diaspora pentru a face acel pas spre un zâmbet estetic și funcțional pentru toată viața.”, apreciază Dr. Oana Taban, CEO DENT ESTET.

