Românii schimbă tradiția de Crăciun. Preparatele care fac senzație anul acesta la masa de sărbători

Românii schimbă tradiția de Crăciun. Preparatele care fac senzație anul acesta la masa de sărbători

Ana Beatrice
20 dec. 2025, 22:01
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Poate masa de Crăciun să fie mai ușoară, dar la fel de gustoasă
  2. Cu ce pot înlocui românii carnea de porc la masa de sărbători

Românii schimbă tradiția de Crăciun și renunță la porcul clasic în favoarea preparatelor pe bază de pește. Meniurile devin mai ușoare, mai sănătoase și cu mult mai puține calorii. Sarmalele pot fi reinterpretate, înlocuind carnea de porc cu carne de midie. Iar celebra salată de boeuf capătă o notă rafinată atunci când ingredientul de bază devine scrumbia. Așa, masa de sărbătoare rămâne bogată, dar devine mult mai prietenoasă cu silueta.

Poate masa de Crăciun să fie mai ușoară, dar la fel de gustoasă

Masa de Crăciun pentru cei care s-au săturat de preparatele grele din porc devine acum mai ușoară, mai rafinată și la fel de delicioasă. Este alegerea perfectă pentru cei care vor prospețime, gust fin și o experiență culinară modernă, fără să piardă farmecul sărbătorilor.

„În ultima perioada, oamenii au început să înlocuiască prepatele bogate calorii cu cele din fructe de mare. Categoric, da, sunt foarte comandate şi apreciate. Un platou aperitiv pentru o familie de 4 persoane costă în jur de 1.000 de lei”, a declarat managerul unei cherhana, potrivit observatornews.ro.

Mai mult, vechile gusturi nu dispar, ci doar se reinventeză. Nici sarmalele și nici salata de boeuf nu sunt uitate. Peștele aduce aromă, rafinament și o variantă mai ușoară chiar și pentru aceste preparate tradiționale.

„Putem înlocui salata de boef cu 2 preparte: salată de scrumbie cu cartofi şi tartarul de ton cu avocado, wasabi”, a spus un bucătar.

Cu ce pot înlocui românii carnea de porc la masa de sărbători

Dacă mulți nu știau ce să mai pregătească de Crăciun, acum au o alternativă surprinzătoare și delicioasă. Preparatele din pește și fructe de mare devin soluția perfectă pentru o masă diferită, dar la fel de savuroasă. Din carnea de midii și rapane se pot pregăti sarmale care înlocuiesc fără probleme rețeta clasică.

Friptura tradițională este schimbată cu pește fraged, plin de savoare. Legumele completează perfect meniul și aduc un plus de echilibru. Mămăliguța rămâne nelipsită și se potrivește excelent atât alături de pește, cât și lângă sărmăluțele reinterpretate.

„Avem icre, midii marinate, zăcuscă din peşte, pălămidă afumată, un şprot marinat. Ca şi feluri principale: rapane în sos de usturoi, saramură, un calcan prăjit. O midie în sos de vin, ciorbă de calcan. Un lufar la plită cu mămăliguţă şi sos de usturoi”, a mai precizat un chef bucătar.

