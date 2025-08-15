B1 Inregistrari!
Rețeta pentru sarmale ca la Mănăstirea Putna, dezvăluită de călugări într-un clip video. Cum se prepară, pas cu pas (VIDEO)

Ana Maria
15 aug. 2025, 10:03
Rețeta pentru sarmale ca la Mănăstirea Putna, dezvăluită de călugări într-un clip video. Cum se prepară, pas cu pas (VIDEO)
Sursa foto: Captura video Youtube / @TRINITAS TV

A trecut și Postul Adormirii Maicii Domnului, iar acum putem savura orice tip de preparat dorim. Așadar, putem încerca rețeta de sarmale așa cum se pregătesc la Mănăstirea Putna. Aceste sarmale sunt deosebite, conțin urdă și au un gust delicios.

Partea cea mai bună este faptul că nu va fi nevoie decât de câteva ingrediente foarte simple, pe care le găsim în orice magazin. În plus, aceste sarmale sunt și foarte sănătoase și sunt și foarte ușor de făcut.

De ce ingrediente avem nevoie pentru a prepara sarmale ca la Mănăstirea Putna

Pentru a pregăti aceste sarmale, avem nevoie de:

  • 120 de frunze de sfeclă,
  • 500 de grame de urdă,
  • două ouă,
  • 6 – 7 cepe,
  • 300 de grame de orez,
  • o legătură de mărar,
  • și una de pătrunjel,
  • frunzele de la 2 – 3 legături de ceapă verde,
  • sare,
  • piper,
  • oțet,
  • borș,
  • ulei,
  • frunze de sfeclă. Dacă nu găsiți, puteți utiliza fără probleme și frunze de spanac.

Cum se pregătesc aceste sarmale deosebite

Primul pas, potrivit Click!, este să curățăm ceapa, să o tăiem mărunt și să o călim. Apoi, pătrunjelul și mărarul îl tăiem cât mai mărunt și îl adăugăm spre sfârșit, timp în care orezul va fi fiert doar pe jumătate.

Pasul următor este să lăsăm orezul la răcit, după care adăugăm urda, alături de piper și de ceapa călită și de verdețuri.

De asemenea, tot acum trebuie să adăugăm și sarea, alături de ouă. Totul trebuie amestecat bine, după care vom înăbuși frunzele de sfeclă în apă fiartă, după care vom scoate nervurile și le vom porționa.

Mai departe, trebuie să împăturim sarmalele la fel ca pe unele obișnuite, după care le fierbem. Sarmalele pot fi servite cu mămăligă și smântână!

Cu siguranță, această rețetă vă va impresiona și o veți încerca și a doua oară. Poftă bună!

