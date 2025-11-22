O nouă tentativă de fraudă îi vizează pe români, potrivit unui avertisment emis de Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC). Escrocii apelează la datele de identificare ale unor autorități publice.

Românii vizați de o nouă tentativă de fraudă

(DNSC) avertizează asupra unor la adresa românilor, prin intermediul apelurilor telefonice. Escrocii suntă în numele unor autorități sau instituții publice și solicită informații de interes personal sau date bancare. Noua tentativă de fraudă a făcut deja victime în rândul cetățenilor.

Potivit DNSC, atacatorii folosesc frecvent identitatea vizuală a unor instituţii precum Interpol, Europol, , ANAF sau chiar DNSC. Ei crează o aparența de credibilitate, astfel încât să-și păcălească victimele cât mai ușor,

„Atenţie la mesajele, link-urile şi documentele primite din surse necunoscute sau suspecte! Atacatorii folosesc frecvent identitatea vizuală a unor instituţii precum Interpol, Europol, Poliţia Română, ANAF sau chiar DNSC pentru a crea aparenţa de credibilitate în tentativele de fraudă online”, se arată într-un mesaj postat de DNSC pe pagina de Facebook.

De asemenea, infractorii își contactează potențialele victime și le îndeamnă să depună bani în anumite conturi sau să facă credite bancare, sub pretext că, astfel, vor fi protejate. Astfel de cazuri au existat și sunt în atenția autorităților care au deschis anchete penale. Nu întotdeauna, însă, poliția sau procurorii sunt eficienți în a-i prinde pe infractori și, mai ales, în a recupera banii victimelor. Drept care, cea mai bună soluție este să vă protejați singuri.

Cum profită infractorii cibernetici de victime

Potrivit reprezentanților instituției, infractorii cibernetici care apelează la acest gen de tentativă de fraudă se bazează pe teama cetățenilor față de autorități. Victimele sunt intimidate, prin acuzații grave, și sunt determinate să ia o decizie sub presiune. În aceste condiții, capacitatea de analiză scade, iar atacatorii profită. Ei încearcă să pună mâna, astfel, pe date sensibile.

„Victimele sunt adesea intimidate prin acuzaţii grave (ex. pornografie juvenilă, pedofilie, exhibiţionism, cyberpornografie) şi prin impunerea unui termen scurt de răspuns (48 de ore), pentru a induce presiune şi panică. În aceste condiţii, capacitatea de analiză scade, iar atacatorii încearcă să obţină date sensibile printr-un simplu «reply» la e-mail-ul iniţial”, mai arată DNSC.

În acest context, specialiştii DNSC recomandă utilizatorilor de internet să analizeze cu atenţie conţinutul mesajelor pe care le primesc în numele unor instituții. Aceștia sunt îndemnați să verifice adresa reală a expeditorului şi să evite accesarea link-urilor sau ataşamentelor suspecte. De asemenea, sunt sfătuiţi să marcheze astfel de e-mail-uri ca SPAM.