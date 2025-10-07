„Cadouri otrăvite” pentru utilizatorii platformelor online YouTube și Google, plasate de infractorii cibernetici care pun mâna, astfel, pe parole și pe datele confidențiale.

„Cadouri otrăvite” pe YouTube și Google

O nouă escrocherie, imaginată de infractorii cibernetici îi vizează pe utilizatorii platformelor YouTube și Google. Hakerii au trecut la un alt nivel și oferă „cadouri otrăvite” promițând acces gratuit la versiunea premium a platformei TradingView. Cei care pică în capcană riscă să-și piardă datele personale, dar și parolele de acces la anumite conturi.

Potrivit experților în din cadrul Bitdefender, o nouă campanie globală de înșelătorii cibernetice se derulează în această perioadă. Escrocii vizează, cu precădere utilizatorii de pe YouTube și Google Ads. Ei promit acces gratuit la versiunea premium a platformei TradingView.

Cei care cad în capcană se aleg cu programe periculoase prin care sunt devalizate conturile utilizatorilor și sunt furate datele personale.

Potrivit experților în securitate cibernetică, atacatorii se folosesc de conturi verificate, pe care le-au deturnat, preluate de la companii sau de la creatori reali. Acestea sunt transformate în canale false ce imită perfect identitatea TradingView.

Cum operează infractorii cibernetici

Aceste „cadouri otrăvite” sunt concepute astfel încât să-i atragă pe cei care nu știu despre ce este vorba. Pentru a părea credibili, păstrează bifa albastră și investesc în reclame plătite care promovează videoclipuri nelistate, conținut invizibil în căutările obișnuite, dar afișat direct în feed-ul utilizatorilor.

De exemplu, un singur videoclip promovat în acest mod a strâns peste 180.000 de vizualizări în doar câteva zile. În descriere, potențialele victime erau invitate să descarce o aplicație „gratuită”. În realitate, cei care dădeau curs acestei invitații, își instalau un capabil să fure fonduri din portofele de criptomonede și conturi bancare.

De asemenea, programul va intercepta codurile de autentificare și parolele salvate și va înregistra tot ce tastează utilizatorul. Mai mult, prin intermediul acestuia, hackerii vor putea să activeze camera și microfonul fără permisiune, și chiar să își șteargă urmele automat după ce atacul reușește.

Cadouri otrăvite trimise din sute de domenii

Experții au arătat că au identificat peste 500 de domenii implicate în această campanie de escrocherii. Atacurile puse la cale de infactorii cibernetici nu mai vizează doar sistemele de operare Android, de pe telefoanele mobile.

Acestea au fost concepute să atace și dispozitivele echipate cu macOS și Windows. Or, arată experții în securitate cibernetică, acesta este un semn că operațiunea este coordonată la nivel global.