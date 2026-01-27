B1 Inregistrari!
Gest emoționant în memoria lui Adrian Iovan. Romanița și fiul ei s-au întors la locul tragediei aviatice

Gest emoționant în memoria lui Adrian Iovan. Romanița și fiul ei s-au întors la locul tragediei aviatice

Flavia Codreanu
27 ian. 2026, 19:01
Gest emoționant în memoria lui Adrian Iovan. Romanița și fiul ei s-au întors la locul tragediei aviatice
Romanița Iovan și fiul ei au urcat în Munții Apuseni, pentru a-l comemora pe Adrian Iovan, la 9 ani de la moartea pilotului: „Preoții vin și slujesc. Noi mergem cu...” sursă foto: YT
Cuprins
  1. Cine a însoțit-o pe Romanița Iovan în locul unde s-a produs accidentul
  2. Ce mesaj a publicat creatoarea de modă în memoria lui Adrian Iovan
  3. Cum duce Albert mai departe pasiunea tatălui său pentru viteză

Romanița Iovan s-a întors în Munții Apuseni pentru a-l comemora pe tatăl fiului ei. Creatoarea de modă a urcat din nou pe muntele unde pilotul Adrian Iovan și-a pierdut viața în timpul unei misiuni, fiind însoțită de fiul lor, Albert.

Prezența celor doi în locul accidentului a devenit un gest simbolic de respect față de memoria celui care, prin manevra sa eroică de aterizare forțată, a reușit să salveze viețile celorlalți pasageri aflați la bordul aeronavei.

Cine a însoțit-o pe Romanița Iovan în locul unde s-a produs accidentul

Alături de creatoarea de modă s-a aflat fiul celor doi, care are acum 19 ani. Revenirea lor anuală în zona accidentului nu este doar o tradiție de familie, ci și o modalitate prin care păstrează legătura lui Albert Iovan cu o figură paternă pe care o consideră un model de curaj. Imaginile publicate recent îi surprind pe cei doi în zona muntoasă, oferind un moment de reculegere în amintirea pilotului.

Ce mesaj a publicat creatoarea de modă în memoria lui Adrian Iovan

Prin intermediul rețelelor de socializare, Romanița a transmis un mesaj plin de emoție, subliniind că munții au rămas martorii tăcuți ai suferinței sale. „Au văzut durerea, dar văd și puterea noastră de a reveni”, a scris vedeta.

Cum duce Albert mai departe pasiunea tatălui său pentru viteză

Deși Adrian Iovan a fost un as al manșei, Albert a ales să își exprime pasiunea pentru motoare și adrenalină pe circuitele de raliu. Tânărul este deja pilot de raliu, participând la competiții oficiale și reușind să își facă un nume în acest domeniu.

Pe lângă sportul cu motor, Albert a integrat amintirea tatălui său și în proiectele sale de design, folosind elemente vizuale care fac trimitere la profesia de pilot a lui Adrian Iovan.

În 20 ianuarie 2014, un avion de mici dimensiuni care transporta o echipă medicală s-a prăbușit în Munții Apuseni, la peste 1.400 de metri altitudine. Pilotul Adrian Iovan și studenta la medicină Aura Ion și-au pierdut viața în urma acestui incident. Intervenția autorităților a fost atunci dur criticată din cauza întârzierilor majore în localizarea epavei. Victimele au fost găsite de localnici după mai bine de șase ore de la impact, potrivit click 

