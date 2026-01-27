B1 Inregistrari!
Eveniment » Braconaj și arme deținute ilegal în Timiș. Ce au descoperit polițiștii în urma perchezițiilor

Braconaj și arme deținute ilegal în Timiș. Ce au descoperit polițiștii în urma perchezițiilor

Iulia Petcu
27 ian. 2026, 22:14
Braconaj și arme deținute ilegal în Timiș. Ce au descoperit polițiștii în urma perchezițiilor
sursa foto: IPJ Timiș
Cuprins
  1. Ce infracțiuni sunt investigate
  2. Ce au descoperit anchetatorii
  3. Cum au acționat autoritățile și ce măsuri au fost luate

Doi bărbați din județul Timiș au fost reținuți de polițiști, după o anchetă care vizează fapte grave de braconaj cinegetic și încălcarea legislației privind armele. Cazul a scos la iveală un arsenal consistent și cantități importante de carne de vânat deținute ilegal.

Ce infracțiuni sunt investigate

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Timiș, ancheta vizează infracțiuni de braconaj cinegetic, uz de armă fără drept și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Cercetările au arătat că faptele ar fi fost comise pe o perioadă extinsă, începând cu anul 2025 și până în prezent. Suspecții sunt doi bărbați, în vârstă de 45 și 38 de ani, care ar fi acționat în mod repetat.

Din datele strânse de anchetatori reiese că activitățile ilegale nu ar fi fost izolate, ci parte dintr-un comportament constant, care a atras atenția autorităților. Dosarul penal a fost construit în urma unor verificări ample, desfășurate pe mai multe luni.

Ce au descoperit anchetatorii

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Timiș au pus în aplicare șase mandate de percheziție domiciliară în orașul Recaș și în localitatea Stanciova. În urma descinderilor, au fost descoperite arme letale și neletale, precum și cantități mari de muniție.

Anchetatorii au ridicat două arme letale de vânătoare, o armă letală cu glonț dotată cu lunetă și amortizor, dar și două arme neletale. De asemenea, au fost găsite sute de cartușe, diaboruri metalice, trofee de vânat și aproximativ 90 de kilograme de carne provenită de la animale sălbatice.

Cum au acționat autoritățile și ce măsuri au fost luate

Verificările ulterioare au arătat că armele și muniția erau deținute fără drept, fapt care a agravat situația juridică a suspecților. Ambii bărbați au fost duși la sediul Poliției Timiș pentru audieri, unde a fost administrat probatoriul, relatează Agerpres.

În urma acestui demers, anchetatorii au dispus reținerea celor doi pentru 24 de ore. Acțiunea a beneficiat de sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Timiș, al polițiștilor din Recaș și al specialiștilor criminaliști.

